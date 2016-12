IZRAČUNAJ LIČNI GODIŠNJI BROJ: Saznaj šta te čeka u 2017. godini i pripremi se na vreme!

Ako ste se nameračili da u 2017. ostvarite svoje želje i ciljeve, numerologija vam može pomoći. Izračunajte koji je vaš lični godišnji broj i šta treba da radite u 2017. godini.

Takođe, korisno je da izračunate i lični broj osoba s kojima ste povezani, koje su deo vašeg života kako biste bolje razumeli njihov životni put, ali i poboljšali vaš odnos i vezu.

Kako da izračunate lični godišnji broj

Saberite četiri cifre dana i meseca vašeg rođenja, pa taj zbir dodajte zbiru cifara godine koja dolazi – 2017.

Na primer: rođeni ste 12. 01. + 2017 = 1 + 2 + 0 + 1 + 2 + 0 + 1 + 7 = 14 = 1 + 4 = 5 Kada dobijete samo jednu cifru, ona predstavlja vaš lični godišnji broj.

Broj 1 – Nov početak, akcija, životne prilike Ove godine očekuju vas velike promene i nove životne prilike i zato ne smete odugovlačiti s odlukama. Doživećete priliv nove i snažne pozitivne energije i novih ideja, a njih morate da rasporedite kroz čitavih 12 meseci u godini.Ovo je godina u kojoj svoje potrebe morate staviti na prvo mesto. Bilo da se radi o malim fizičkim promenama ili pak onim značajnijima poput brige o telu, školovanju ili promeni radnog mesta, ovo je period isključivo posvećen vama.

Broj 2 – Strpljenje, odnosi, balans, emocije Ovaj broj odnosi se na stabilizaciju svega šta ste do sada postigli u životu. Godina 2017. kreće se sporo, te vam se može činiti kako se ništa značajno ne dešava. Ali neka vas manje akcije ne zavara jer se iza kulisa događaju male, ali velike promene. Upravo zbog toga strpljenje jeste najvažnija osobina na kojoj morate da poradite u 2017. godini.U ovom razdoblju na prvom mestu su vam ljubav, odnos s osobama do kojih vam je stalo i vaša iskrena osećanja. Ako ste su u vezi, sada ćete saznati da li je to zaista ono pravo, a slobodni bi mogli upoznati nekog posebnog ili pak nekoliko novih osoba s kojima će pokrenuti moćnu i trajnu prijateljsku vezu.

– Socijalizacija, komunikacija, kreativnost U ovoj godini na videlo izlaze sve stvari koje ste ostvarili u prethodnoj godini, odnosno sve promene i odluke koje ste posvetili sebi. S obzirom na to da će se u vašem životu događati svašta, važno je da uložite malo više truda i poradite na planiranju, disciplini i koncentraciji.U ovoj godini trebalo bi da provodite više vremena u društvu. Povežite se sa starim prijateljima i poradite na novim poznanstvima, a zauzvrat vas očekuje puno pozitivne energije, veselja i zabave. Ako uživate u plesu, kuvanju, šivenju, slušanju muzike ili gledanju filmova, sve to bi trebalo da radite do besvesti!

Broj 4 – Red, trud, planiranje, ulaganje Ova godina posvećena je svemu onome što je potrebno da vam život postao bolji i kvalitetniji. Upravo zbog toga organizacija i planiranje je vrlo važan faktor zbog kojeg će se vaš život pokrenuti i krenuti na bolje.To može uključivati brigu o vasem zdravlju i telu, neki oblik štednje, izmene u vašem domu, rešavanje dugova iz prošlosti, školovanje ili neki drugi oblik nadograđivanja svog potencijala. Ovakve odluke u ovoj godini dugoročno će vam se itekako isplatiti. Idućih 12 meseci rezervišite za planiranje budućnosti. Postavite sebi jasne ciljeve, Razgovarajte s partnerom ili poslodavcem.

– Avantura, napredak, promene Broju 5 ova godina donosi očekivane i neočekivane promene u raznim segmentima i u raznim oblicima. Kod nekih će to značiti preseljenje, nov posao ili ljubavnu vezu, dok će drugi to doživeti kroz promenu razmišljanja ili stavova, ali i životnog stila.Bilo kako bilo, otvoriće vam se brojne nove mogućnosti i zato raskrstite sa starim navikama i rutinama i isprobajte nešto novo i drugačije, ma koliko vam se malo i neznačajno činilo. U ovoj godini privući će vas i sitni poroci poput preterivanja u hrani, piću, strasti, izlascima ili trošenju novaca, pa je zato važno da budete umereni.

Broj 6 – Ljubav, porodica, odgovornost Ovu godinu obiežiće vam nesebičnost pa je važno da se posvetite drugima i istaknete odgovornost. Ponudite rame za plakanje dragim ljudima i pokušajte da budete pristupačniji i otvoreniji za pomoć. Iako će vam ponekad biti naporno, setite se kako ovaj period neće trajati večno, a rezultati vaše nesebičnosti i požrtvovanosti ispuniće vas više nego što mislite.Za šestice je ova godina u znaku ljubavi, pa ide u korist slobodnima koji se vrlo lako mogu da zaljubiti i započeti novu vezu, a oni koji su već u vezi mogu očekivati veliki korak napred. S druge strane, loše i klimave veze doći će do kraja, dok će one koje skrivaju nerešene probleme konačno razrešiti nesuglasice.

– Preispitivanje, lični i duhovni rast Godina sa brojem 7 posvećena je isključivo vama. U ovom periodu vrlo je važno da uradite analizu samih sebe, a sve kako biste shvatili ko ste, šta zaista želite, šta vam smeta i za čim žudite. U ovom razdoblju ne treba da težite poslovnim uspesima već je važno da zastanete, napravite korak unazad i razmislite o svemu što ste do sada uradili i šta želite postići.U ovom periodu bilo bi dobro da poradite na svojim potencijalima. Upišite neku slobodnu aktivnost o kojoj razmišljate već neko vreme ili pak krenite na neki kurs ili usavršavanje. Šta god to bilo, važno je da vas ispunjava i raduje.

Broj 8 – Lična moć, finansije, karijera Ova godina je za vas u znaku je posla, karijere, finansija i pravnih stvari. Za neke to mogu biti nove poslovne prilike ili napredak na postojećem radnom mestu, dok će je drugi osetiti u obliku porasta troškova i smanjenog finansijskog priliva.Život kakav ste vodili do sada i sve ono što ste uložili u sebe u ovoj godini pokazaće se i isplatiti. Ali isto tako budite oprezni oko donošenja velikih finansijskih odluka jer vam se veliki, a brzopleti planovi mogu obiti o glavu. Dobro razmislite šta želite od života i tek onda krenite u realizaciju svojih želja.

– Transformacije, završetak Ovo je poslednji broj životnog ciklusa i fokusiran je na završetak svega onoga što ste do sada planirali i postigli, te na pripremu za novi početak. Najvažniji deo ove životne transformacije jeste ostaviti iza sebe sve što vam više ništa ne znači u životu, bilo da se radi o poslu, prijateljstvu, vezi, mestu u kojem živite ili pak vašem ponašanju.Bilo kako bilo, ova godina je idealna za čišćenje života, a sve kako biste mogli da krenete napred i okrenete se boljim stvarima u životu. Iako broj 9 predstavlja završetak, on je istovremeno i simbol ponovnog rođenja i kompenzacije i zato je vrlo važno da tokom sledećih 12 meseci aktivirate sve na čemu ste radili do sada. Očekujte najbolje i najbolje ćete i dobiti.

(dnevno)

http://chats.viber.com/kurir

Autor: Foto: Profimedia