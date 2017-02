KO PITA, NE SKITA: Samo JEDAN ZNAK otkriva koliko je neko inteligentan

Ljudi često povezuju obrazovanje, socijalni status ili karijeru sa nečijom inteligencijom. Ali, to nema nikakve veze. To što neko, na primer, ima završen fakultet, ne pokazuje nužno da je i preterano inteligentan. Ali, ako prihvata greške i razume da su one deo života, onda se može reći da je inteligentniji od drugih i to je znak po kom možete da prepoznate da je neko inteligentan. Takvi ljudi znaju da se preko grešaka može puno toga naučiti i da su one zapravo važne životne lekcije.

Postoji definicija inteligencije koja zvuči otprilike ovako - to je sposobnost učenja iz vlastitih i tuđih iskustava kao i sposobnost brzog snalaženja u nepoznatim situacijama.

Inteligentni ljudi znaju da, iako celi život uče, opet ima mnogo toga što i dalje ne znaju, što mogu naučiti. Oni postavljaju pitanja sve dok ne dobiju jasan odgovor. Ako nešto ne razumeju, tražiće objašnjenje. To posebno dolazi kod izražaja kod vrlo pametne dece koja razmišljaju o svemu daleko više od vršnjaka.

