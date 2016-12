MESTA GDE MINUS CARUJE: Ovo su najhladniji gradovi na svetu

Dok se mnogi od nas ježe na sam pomen zime, na svetu postoje ljudi koji sve vreme žive na ekstremno niskim temperaturama.



Tako u nekim delovima Rusije život funkcioniše i na - 50 stepeni Celzijusa, i tek kad se temperatura spusti ispod toga, oni kažu da im je hladno.



Ojmjakon - 71,2 stepeni



Selo Ojmjakon na Dalekom istoku Rusije je najhladnija tačka na planeti. Prosečna temperatura tamo u januaru iznosi - 50 stepeni, a najniža ikad zabeležena bila je čak - 71,2 stepeni. U njemu živi 500 stanovnika, a kraj je čuven po dugovečnim žiteljima. Hrane se ribom i mesom irvasa, a u jedinoj prodavnici koju imaju kupuju druge namirnice. Povrće i voće jedu samo ako im ih neko donese, jer ih u selu ne mogu uzgajati. Uprkos tome, među njima nema neuhranjenih. Lekari to objašnjavaju činjenicom da unose dosta punomasnog kravljeg mleka.



Na mrazu ispod - 60 stepeni za nekoliko sekundi može da promrzne lice ako se ničim ne zaštiti. Živa se u termometrima zamrzava, a kad se vrela voda sipa u šolju i prospe u vazduh, pretvara se u snežni oblak. Na takvoj hladnoći vrlo je teško upaliti auto, a kad se zagreje, prvih nekoliko kilometara mora da ide samo pravo, jer prilikom skretanja može da otpadne točak.

Stanovnici Ojmjakona su toliko navikli na niske temperature da za - 40 stepeni kažu: Pa i nije tako hladno Jakutsk - 53 stepena



Grad Jakutsk smešten je na Dalekom istoku Rusije, gde se svakodnevni život odvija normalno na čak - 53 stepeni. Nalazi se 4.888 kilometara od Moskve u zabačnim krajevima Sibira, blizu Ojmjakona. U njemu živi više od 200.000 stanovnika, koji vode sasvim normalan život. Garderobu prave isključivo od krzna jer ih nijedan drugi materijal ne može ugrejati. Posetiocima se ne preporučuje da nose naočare jer se na - 50 okvir lepi za lice. Ishrana se bazira uglavnom na konjskom mesu i mesu irvasa, jer daju energiju, a ispijanje votke se podrazumeva. U tako ekstremnim vremenskim uslovima zgrade i kuće u gradu izgrađene su na stubovima jer temelji kuća moraju biti ugrađeni u stalno zamrznuto tlo pošto je odmrznuti sloj nestabilan.



Posao se i u tim surovim uslovima odvija normalno. Primera radi, građevinski radnici mogu da rade sve dok temperature ne padnu ispod - 50 stepeni jer ispod te temperature metal počinje da puca. Deca u školu idu dok temperature ne padnu ispod - 55 stepeni. Međutim, leti se u ovim krajevima živa u termometru zna popeti i do plus 30 stepeni Celzijusa.

