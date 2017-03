MUDROSTI KRALJA SOLOMONA PROSVETLIĆE VAM UM: Njegove reči će nam promeniti smisao život IZ KORENA!

Kad je Salomon sišao s planine, nakon dočeka izlaska sunca, ljudi su, okupljeni u podnožju, rekli: "Ti si izvor inspiracije za nas. Tvoje reči preobražavaju srca. Tvoja mudrost prosvjetljuje um. Čeznemo da te čujemo. Reci nam: Ko smo mi?"

On se nasmešio i rekao: "Vi ste svetlost sveta. Vi ste zvezde. Vi ste hram istine. Svako od vas je svemir. Uronite um u srce, pitajte svoje srce, slušajte kroz svoju ljubav. Blaženi su oni koji znaju jezik Boga".



"U čemu je smisao života?"



"Život je put, cilj i nagrada. Život je ples ljubavi. Vaša misija je da procvjeta. Postojati - je veliki dar ovome svetu. Vaš život je istoriju svemira. I stoga život je lepši od svih teorija. Odnosite se prema svom životu kao prema prazniku, jer život je vredan sam po sebi. Život se sastoji od sadašnjosti. Smisao sadašnjosti je biti u sadašnjosti".

"Zašto nas bede proganjaju?"



"Ono što se seje, to se i bere. Nesreća je vaš izbor. Siromaštvo je stvorenje čoveka. Gorčina je plod neznanja. Optužujući, gubite snagu, te žudeci gubite sreću. Probudite se, jer siromašan je taj ko nije svestan sebe. Onaj ko nije našao unutar sebe carstvo Božje je beskućnik. Siromašan postaje taj ko u prazno gubi vreme. Ne pretvarajte život u životarenje. Ne dopustite da ljudska masa uništi vašu dušu. Nek bogatstvo ne bude vaše prokletstvo".



"Kako možemo prevladati nesreće?"



"Ne krivite sebe. Jer ste božanstveni. Ne poredite i ne odvajajte. Zahvaljujte se na svemu. Radujte se, jer radost stvara čuda. Volite sebe, jer tako ko voli sebe, voli sve. Blagoclovite opasnosti jer hrabri dostižu blaženstva. Molite se u radosti - i nesreća će vas zaobilaziti. Molite se, ali ne cenkajte se s Bogom. I pamtite, pohvala je najbolja molitva, sreća je najbolja hrana za dušu".



"Kako doći do sreće?"



"Srećan je taj ko je pun ljubavi, srećan je taj ko se zahvaljuje. Srećan je taj ko je smiren. Srećan je taj ko je pronašao raj u sebi. Srećan je taj ko daje s radošću i onaj ko prima poklone s radošću. Srećan je taj ko traži. Srećan je taj ko se probudio. Srećan je taj ko sluša glas Boga. Srećan je taj ko ispunjava svoju misiju. Srećan je taj ko je spoznao jedinstvo. Srećan je taj ko je spoznao ukus kontemplacije Boga. Srećan je taj koji je u harmoniji. Srećan je taj ko je uočio lepotu sveta. Srećan je taj ko se otvorio suncu. Srećan je taj ko teče poput reke. Srećan je taj ko je spreman prihvatiti sreću. Srećan je taj ko je mudar i ko je spoznao samog sebe. Srećan je taj ko je pronašao zadovoljstvo u sebi. Srećan je taj ko hvali život. Srećan je taj ko je slobodan. Srećan je taj ko oprašta".



"U čemu je tajna obilja?"



- Vaš život je najveće blago u riznici Božjoj. I Bog je dragulj ljudskog srca. Bogatstvo u nama je neiscrpno, te obilje oko nas je bezgranično. Svet je bogat toliko da svi mogu postati bogati. Dakle, što više dajete, to više dobijate. Sreća stoji na pragu vaše kuće. Otvorite se izobilju. Pretvarajte sve u zlato života. Blažen je taj ko je pronašao blago u sebi.



- Kako živeti u svetlu?



"Pijte iz svakog trenutka života, jer neprozivljeno život stvara tugu. I pamtite: što je unutra, to je i spolja. Tama sveta je od tame u srcu. Sreća je izlazak sunca. Kontemplacija o Bogu je rastvaranje u svetlu. Prosvetljenje je sjaj hiljadu sunaca. Blažen je taj ko teži za svetlom."



"Kako pronaći harmoniju?"



" Živite jednostavno. Ne škodite nikome. Ne zavidite. Neka vas sumnje čiste, a ne donose nasilje. Posvetite život prekrasnom. Budite kreativni za kreativnost, a ne za prepoznavanje. Odnosite se prema svojim bližnjima kao prema otkrivenjima. Promenite prošlost, zaboravivši na nju. Donosite novo u svet. Napunite telo s ljubavlju. Postanite energijom ljubavi, jer ljubav nadahnjuje sve. Gde je ljubav tamo je Bog".



"Kako da postigne savršenstvo života?"



"Srećan menja mnoge. Nesretni ostaju robovi, jer sreća voli slobodu. Zaista, radost je tamo gde je sloboda. Ostvarite umeće sreće. Otvorite se prema svetu i svet će se otvoriti za vas. Odbacujući opoziciju, postaje vladar."



I, gledajući sve s ljubavlju, Salomon je dodao: "ali još mnogo toga će vam otvoriti tišina ... Samo budite što jeste!

Oaza

http://chats.viber.com/kurir

Autor: Foto: Wikipedia