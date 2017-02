NAUČNICI POTVRDILI: Evo kako psi reaguju kada vide svog vlasnika

MR metodom su već testirani psi da bi se saznalo kako reaguju na izgovorene reči (različitom intonacijom) te na mirise, a ovaj put je Univerzitet u Meksiku zanimala je emocionalna reakcija psa na sliku čoveka.

Sveukupno pet graničarskih škotskih ovčara, jedan zlatni retriver i jedan labrador najprije su morali proći kroz pripremu za pretragu, jer se u MR „tunelu“ mora biti i miran i opušten. Pokazano im je ukupno 50 slika ljudi i 50 slika neživih objekata. Kad bi psi ugledali na slici lice čoveka njihov temporalni režanj bi pokazao aktivnost. Temporalni režanj je deo mozga svojstven sisarima koji se bavi procesuiranjem vizualnih podražaja na visokom nivou, poput lica.

Naučnici smatraju kako je taj deo psećeg mozga anatomski i funkcionalno sličan ljudskom temporalnom režnju, što znači da psi koriste iste puteve kao ljudi za obradu ljudskih lica. Značajna aktivnost uzrokovana ljudskim licima je takođe pronađena u subkortikalnim strukturama, za razliku od situacija kada bi ugledali sliku nekih neživih svakodnevnih objekata kad bi aktivnost u tom delu izostala.

Kako je taj deo mozga povezan s procesima nagrađivanja, smatra se da kada posle neživih svakodnevnih stvari pas ugleda lice čoveka – doživi to kao nagradu. Takođe se pokazalo da reaguju na različite facijalne ekspresije koje bi trebale sugerisati različita emocionalna stanja ljudi. Nije neobično da životinje uspešno tumače emocionalna stanja svojih vrsta, no psi to mogu i kod ljudi. Tome je sigurno doprinela duga tradicija druženja s čovekom. Svime ovime se potvrđuje zašto psi mogu imati tako prisan odnos s čovekom i ono što su mnogi od nas već naslućivali i bez snimanja mozga.

