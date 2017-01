PRATIĆE VAS KROZ CEO ŽIVOT: Izračunajte šta sve vaše ima govori o vama!

Proučite kaldejsku numerološku tablicu koja je prilagođena za srpski jezik, napišite na papiru puno ime i prezime, pa za svako slovo zapišite broj i sve saberite. Ako ste dobili višecifreni broj, saberite i njega dok ne dobijete jednocifreni broj (1-9), pa pročitajte šta znači jedinstveni kaldejski broj vašeg imena.

1 – A, I, J,

2 – B, K, R, S

3 – C, G, L, Đ

4 – D, Lj, M

5 – E, H, N, Nj

6 – U, V,

7 – O, Z, Ž

8 – F, P

9 - T, Dž, Š, Ć, Č

Broj 1

Broj jedan pripada idealistima. Ovaj broj osobama koje ga nose daje dobre liderske osobine, smelost, hrabrost i kreativnost. "Jedinice" su odlučne i ambiciozne. S druge strane, oni mogu biti egocentrični, oholi, lenji i slabi. No, broj jedan je broj novih početaka, akcije i vođstva. To su ljudi koji vode u procesu promena. Oni su optimistični, živahni i inteligentni ljudi, koji su uvek spremni osvetliti tamu. U tarotu ih predstavlja "Čarobnjak", a astrološki su najsličniji s znakom Ovna. Oni su pod uticajem Sunca, Marsa, Merkura i Urana te pripadaju elementu vatre. Ti ljudi imaju sve boje aure. Rubin je savršen dragi kamen za broj jedan. Meseci januar i oktobar su relativno povoljni za njih, a njihov srećan dan je nedelja - 1, 10, 19. i 28. su njima naklonjeni dani u mesecu.

Broj 2 pripada susretljivim, osetljivim i uravnoteženim ljudima. Ovi ljudi su odgovorni, strpljivi, skromni i puni ljubavi i podrške. Oni su dobri partneri. S druge strane oni mogu biti grubi, imati slabu volju, izbirljivi i lukavi. Neki su takođe sramežljivi i pomalo plašljivi. Dva je broj kompromisa, saradnje, diplomatije i meditacije. Ove osobe dobro funkcionišu u timu i većim grupama. U tarotu ih predstavlja "Visoka sveštenica", a u astrologiji znak Bika. Pod uticajem je Meseca i Venere. Dvojka pripada elementu vode. Oni često poseduju belu i indigo auru, a mesečev kamen je idealan poludragi kamen za njih. Februar i novembar su im povoljni meseci, a njihov srećan dan je ponedjeljak. Dobri dani u mesecu za osobe broj dva su: 7, 16, 25. i 27.

Broj 3

Osobe koje nose broj 3 u suštini su optimisti, brbljavi i vrlo kreativni. To su društveni, veseli i zabavni ljudi koji mogu biti i površni, nekomunikativni i prevaranti. Mnoge “trojke” često od drugih čuju da su dosadni ili da vole da tračare, ali oni istovremeno predstavljaju energiju, maštu i zabavu. Ovo je broj stvaranja i trojke su poznate po stvaranju stvari i pronalaženju rešenja. To je broj trijade, kao prošlost, sadašnjost i budućnost, majka, otac i dete, ili rođenje, život i smrt. Broj 3 u tarotu predstavlja karta "Carica", a u astrologiji je povezan s Blizancima pa je pod uticajem Jupitera i Venere. Ove osobe često imaju ružičastu, plavu i zlatnu auru, a topaz je njihov najpovoljniji dragi kamen. Mart i decembar su dobri meseci za osobe broja 3, a njihov povoljan dan je sreda. Srećni dani u mesecu su vam: 3, 9, 12. i 21.

Osobe s brojem 4 su praktične, verne i disciplinovane. Oni su takođe dobro organizovani i oprezni. S druge strane mogu biti uštogljeni, sumnjičavi i pomalo nesposobni da ostvare velike ciljeve jer im fali samopouzdanja. Broj 4 je tradicionalan, praktičan, ugledan i trezven. Oni su izvrsni prijatelji i jednog dana roditelji. U tarotu ih predstavlja "Car", a na njih utiču Mesec i Saturn. Broj 4 predstavlja horoskopski znak Raka, ali u njemu se suprotstavljaju elementi voda i vatra. Ove osobe često imaju crvenu i narandžastu auru, a njihovo drago kamenje su smaragd i žad. Njihov sretan mjesec je april, dan četvrtak, dok su im povoljni datumi: 1, 10, 19. i 28.

Broj 5

Sloboda i entuzijazam odlike su osoba s brojem 5. To su pametni, senzualni, avanturistički i zanimljivi ljudi. Nažalost ponekad mogu biti nagli, impulsivni, svađalački raspoloženi, nekontrolisani i naporni. Broj 5 je broj promena, prilika, rizika i avanture. Ljude s brojem 5 uzbuđuje bilo kakva vrsta rizika. Oni protežu senzualnost do krajnjih granica i veruju u izražavanje slobodne volje i istraživanje sveta. Njihova tarot karta je "Papa". Astrološki se podudaraju sa znakovima Bika i Lava te su pod uticajem Merkura i Venere. Vazduh i vatra su njihovi dvostruki elementi, aura im je u zemljanim tonovima. Tirkiz i akvamarin im je korisno poludrago kamenje. Njihov srećan mesec i dan su maj i utorak, a od datuma to su 5, 9, 14. i 23.

Ove su osobe brižne, odgovorne i savesne. Oni su ljubazni i posvećeni svojim porodicama. S druge strane, oni mogu da budu i netolerantni, nezadovoljni i pomalo diktatorski raspoloženi. Ipak, poznati su i po velikodušnosti svog duha, spremni su se žrtvovati za druge i puni su ljubavi. U stvari, broj 6 predstavlja sve oblike ljubavih veza – romantičnu, majčinsku i platonsku. Ovaj broj predstavlja ljubav, brak i zajednice, pa ne čudi da ga u tarotu predstavlja karta "Ljubavnici". Astrološki se podudara sa znakovima Device i Blizanaca, pa su pod uticajem planete Venere. Ovi ljudi imaju auru duginih boja. Biseri, safir i dijamanti dobar su odabir za osobe broja 6. Jun je njihov mesec, a petak srećan dan. Povoljni datumi su im 6, 9, 15, 24. i 27.

Broj 7

Osobe broja 7 su mudre, inventivne, analitičkog duha i pomalo nemirne. Sklone su i kritici, cinizmu i površnosti. Ovi ljudi su introspektivni, vole samoću i interesuju ih misticizam i umetnost. Definitivno se među njima kriju najveći umetnici. Pored smisla za lepo, ove osobe su često i fizički vrlo dobrog izgleda. U tarotu ih predstavlja karta "Bojna kola", a u astrologiji znak Vage pa su pod uticajem Jupitera, Neptuna i Merkura. Njihova je aura crvene boje, a kamen koji im odgovara ljubičaste – ametist. Jul je najbolji mesec, a najsrećniji dan subota. Najviše će sreće imati 2, 11, 20. i 29. datuma u mesecu.

Osobe pod brojem 8 su jake, oslanjaju se na sebe, agresivne, pametne i imaju puno ukusa. S druge strane, one mogu biti materijalisti, beskrupulozni i letargični. S brojem 8 nema sredine. Ti ljudi mogu se popeti najviše na lestvici uspeha, daleko iznad očekivanja, ili mogu pasti na samo dno dna. Ovo je broj bogatstva, uspeha, vođstva i efikasne organizacije. Ti ljudi imaju veliku izdržljivost i sposobnost da ostanu fokusirani na posao. Ovaj broj predstavlja tarot karta "Snaga", a astrološki se odnose na Lava i Škorpiju. Sunce upravlja ovim ljudima, a aura im je žute i crvene boje. Dijamant i vatreni opal najbolje im odgovaraju, što se dragog kamenja tiče. Njihov srećan mesec je avgust, a dan četvrtak. Povoljni dani u mesecu su im: 4, 10, 18. i 22.

Broj 9

Ljudi s brojem 9 su završili karmički krug i iz toga “izvukli” puno znanja i iskustva. Oni su saosjećajni, tolerantni, dobronamerni, šarmantni i idealisti. S druge strane, oni znaju biti škrti, impulsivni, netolerantni i bezosećajni. Ipak, vole da se uključuju u humanitarne akcije i imaju visoko razvijenu intuiciju i duhovnost, pa ih privlači sve što je mistično. Broj 9 označava uspeh nad svim izazovima s kojima se suočavaju brojevi pre njega. Karta koja ga predstavlja u tarotu je "Pustinjak", a u astrologiji Devica i Strelac. Osobe pod ovim brojem pod uticajem su celog spleta planeta: Sunca, Meseca, Marsa i Jupitera. Ljudi s brojem 9 imaju auru sastavljenu od svih boja jeseni. Opal je dobar dragi kamen za njih. Mesec septembar im donosi dobre stvari, a srećan dan im je ponedeljak. Što se srećnih datuma tiče, to su: 5, 14, 21. i 30.

