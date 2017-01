RESTORANI MUZIKOM UTIČU NA VAS: Posle ovoga ćete sve gledati drugačije

Evo i nekoliko primera na koji način muzika utiče na vas tokom boravka u restoranu:

Puštaju brzu muziku

Mnogi restorani žele da uđete i odlučite se veoma brzo, a da ne razmišljate mnogo o ceni. Takođe, restorani žele da uđete i izađete brzo jer im to olakšava da novim gostima brže nađu slobodno mesto.

Muzika bržeg ritma im omogućava da ovo postignu jer nam ovakav tempo povećava srčani ritam i brzinu udisaja, a sve to vodi do toga da i druge stvari radimo brže.

Pojačavaju zvuk



Jedna od najčešćih primedbi koju ljudi imaju, a u vezi sa restoranima je da je muzika suviše glasna. Idete u restorane ne samo zbog hrane, nego zato što je to i socijalno iskustvo.

Nažalost, mnogi restorani jačinu muzike ne uzimaju u obzir. Oni „odvrću“ zvučnike i iz istog razloga iz kojeg puštaju brzu muziku – jer gosti brže izlaze.

Puštaju klasičnu muziku da povećaju prodaju alkohola

Ako je restoran skuplji, klasična muzika može da utiče na vaše odluke kada je u pitanju to koliko hoćete da potrošite. Ispostavlja se da klasična muzika u kombinaciji sa klasičnom atmosferom može zapravo dovesti do toga da veće cene doživljavamo manjim nego obično. Iz ovog razloga, restorani koji imaju veliki izbor alkoholnih napitaka obično puštaju klasičnu muziku kako bi se lakše odlučili da kupite skuplju flašu vina.

Puštaju „srećnu“ muziku



Restorani su dovoljno pametni da shvate da mušterije radije troše više novca kada su dobro raspoloženi. Muzila je veoma moćno oružje putem kojeg se može uticati na emocije. Upravo iz ovog razloga restorani obično izbegavaju pesme koje mogu da podstaknu loše raspoloženje i opredeljuju se za pesme koje bi imale pozitivan uticaj na naše raspoloženje.

Pažljivo „slažu“ muziku sa enterijerom



Najvažniji deo muzike kada su u pitanju restorani je to što ona upotpunjava i povezuje druge elemente restorana. Kompanije kao što su Starbaks (Starbucks) i Čipotl (Chipotle) razumeju ovo. Oni umaju interne timove koji svaki dan rade na odabiru muzike koja će najbolje oslikati atmosferu koju žele da postignu. I dok muzika ima moć da vas usmeri u određenom pravcu ona vas ne može kontrolisati. Vi i dalje sami donosite odluke. Restorani jednostavno rade sve u svojoj moći da vas usmere u pravcu koji njima najviše odgovara.

(biz life)

Autor: Foto: Profimedia