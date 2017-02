SETI SE, SETI SE... Videli ste ovu MASKU hiljadu puta, ali da li znate KO JE ČOVEK koga predstavlja?

Priča o maski Anonimusa zapravo je priča o nepravdi koju su početkom 16. veka katolici u Velikoj Britaniji trpeli od strane protestantske većine. Biti katolik bilo je opasno bar koliko i biti lopov ili razbojnik, a porodice koje nisu želele da promene veru, često su bile proganjane, pa su u kućama imale skrivena skloništa u koja bi mogle da se sakriju ako naiđe racija.

Upravo u takvom okruženju rastao je Gaj Foks, mladić iz Jorkšira koji je u 16. godini rešio da postane katolik. Kasnije je priključio vojsci koju je služio godinama stekavši više činove i, što je bilo mnogo sudbonosnije, naučio da rukuje eksplozivom.

Foto: Wikipedia

Početkom 1604. godine Foks je počeo da se sastaje sa malom grupom engleskih katolika na čelu sa Robertom Kejtsbijem. Svi oni smatrali su da progon katolika potiče od protestantskog kralja Džejmsa i da će sve sve rešiti njegovom smrću. Kejtsbi je počeo da smišlja zaveru nakon što je izbledela nada o obezbeđivanju veće verske tolerancije pod kraljem Džejmsom, što je razočaralo mnoge engleske katolike.

Vladareva smrt trebalo bi da bude samo uvod u opšti narodni ustanak nakon koga bi kraljeva devetogodišnja kćerka, princeza Elizabeta, inače treća u naslednoj liniji, ali katolkinja, bila postavljena za kraljicu.

Tako je skovan plan danas poznat kao "Barutna zavera" - Gaj Foks i njegovi saradnici skrili su u podzemne hodnike ispod britanskog parlamenta znatnu količinu baruta i čekali su priliku da izazovu eksploziju kada kralj poseti parlament. Zadatak da čuva ovu ogromnu količinu eksploziva poveren je upravo Foksu.

Britanski parlament (Foto: AP)

Zavera je u poslednji čas otkrivena vlastima u anonimnom pismu. Prilikom pretresa Doma lordova oko ponoći 4. novembra 1605, Foks je otkriven kako čuva 36 buradi baruta. Većina zaverenika nakon ovoga je pobegla iz Londona, ali je bilo i onih koji su pokušali da pruže otpor. U jednom okršaju ubijen je i Kejtsbi. Osam uhvaćenih, uključujući Foksa, proglašeni su krivim i osuđeni na smrt vešanjem, vučenjem i čerečenjem što se smatralo naročito okrutnim načinom za izvršenje smrtne kazne.

Priča kaže da je Foks uspeo da skoči sa vešala i slomi vrat, tako da nije dozvolio svojim tamničarima da ga ubiju na tako strašan način. Ipak, telo mu je rasečeno i poslato u razne delove kraljevstva kao opomena drugima.

Od Gaj Foksa do maske "Anonimusa"

Iako Gaj Foks nije bio vođa "Barutne zavere" ostalih zaverenika danas se uglavnom niko ni ne seća dok je upravo on postao simbol otpora. Njegov lik prikazuje se kao poznata „Anonimus" maska. Do toga je, pomalo ironično, došlo zahvaljujući revolucionarnom i genijalnom strip piscu Alanu Muru koji je osamdesetih objavo grafičku novelu „V for Vendeta" - priču o distopičnoj budućnosti u kojoj je Britanija pod totalitarnom vladavinom.

Engleska brojalica

"Remember, remember, "Seti se, seti se

The Fifth of November, Petog novembra

Gunpowder treason and plot; Barutne izdaje i zavere

For I see no reason Ja ne vidim razloga

Why Gunpowder Treason Da se barutna izdaja

Should ever be forgot." Ikada zaboravi"