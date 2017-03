SREĆA, SREĆA, RADOST: Norveška je najsrećnija zemlja na svetu, a evo gde je Srbija

Srbija je, na osnovu pokazatelja u periodu od 2014. do 2016. godine, zauzela 73. mesto od 155 zemalja i bila je srećnija nego što je u proseku bila od 2013. do 2015, kada je bila na 86. mestu. Na skali sreće od 1 do 10, Srbija je imala ocenu 5.39, dok je najsrećnija Norveška imala 7.54.

U odnosu na zemlje regiona, Srbija je malo srećnija od Mađarske (75), Hrvatske (77), Kosova (78), a iza nje su i Crna Gora (83), BiH (90), Makedonija (92), Bugarska (105) i Albanija (109). Srećnije zemlje u regionu su Slovenija (62) i Rumunija (57).

Listu su ekonomisti napravili na osnovu prihoda i životnog veka, kao i prema tome kako ljudi vide socijalnu podršku, ličnu slobodu, korupciju i koliko su velikodušni. Norveška se sa četvrtog mesta popela na vrh liste, a iza nje su Danska, Island, Švacarska i Finska. SAD su sa 13. pale na 14. mesto, Kanada je na sedmom, Australija na devetom, Nemačka na 16, Rusija na 49, a Kina na 79. mestu.

Među 10 najsiromašnijim zemljama najviše je zemalja Afrike. Na poslednjem mestu je Centralnoafrička Republika, zatim Burundi, Tanzanija, Sirija i Ruanda. Istraživači su istakli da je za sreću neophodan novac, ali da u određenom trenutku dodatni novac ne kupuje dodatnu sreću.

