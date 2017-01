SVE ŠTO ŽELITE NALAZI SE NA DRUGOJ STRANI STRAHA: Evo šta vam donosi PUN MESEC U RAKU

Uvod u sve te promene je pun mesec u Raku, koji dolazi 12.01.2017.-e godine. Rak predstavlja dom, majku ili božansko žensko. Pripada vodenim znakovima i karakterišu ga ranjivost, osetljivost i emotivnost. U skladu sa svojim živim pandanom (životinjom raka), ima oklop koji se teško lomi i otvara. Takođe je izuzetno osetljiv na promene.

Trenutno se nalazimo u veoma povoljnom astrološkom periodu. Venera je u Ribama, pa je ovo idealan period za započinjanje ili utvrđivanje ljubavnih odnosa. Sa druge strane, pun mesec u Raku donosi mogućnost da se neki sukobi i nesuglasice reše. Unutar vodenog domena Raka ove nedelje smo svi zaštićeni. Takođe, moguće je da ćemo osetiti da nemamo drugog izbora osim da volimo nekoga.

Tj. pun mesec u Raku nam donosi osećaj da ne vladamo u potpunosti svojim osećanjima. Ipak, nisu sve emocije koje nam Rak donosi povoljne. Pored ljubavi, optimizma i nade, pun mesec u Raku naglašava i strah i stid. Strah nas stavlja u defanzivan položaj i povezuje sa detinjstvom. Na površinu isplivavaju pitanja samopouzdanja, sopstvene vrednosti i sposobnosti.

Ipak, na drugoj strani je život izvan straha. Rak nam donosi ono mudro saznanje da će nam sve što nam treba doći. Kad tad.

Strah i vera ne mogu da koegzistiraju

Pun mesec u Raku nam donosi da prestajemo da slušamo. Ovo je idealan period da se oslobodimo strahova, tj. okova koje su nam strahovi nametnuli. 2016.-a godina je bila prepuna teških aspekata koje smo morali da prevazilazimo sami. Morali smo da odrastemo ili se suočimo sa stvarima u svega nekoliko meseci.

Nova godina je samo naša iluzija vremena

U stvarnosti, ništa se nije promenilo kada je sat otkucao ponoć. Ispod jelke nismo pronašli magično jednostavno rešenje za sve naše probleme. U astrologiji, postoje trenuci koji izgledaju kao da ih je organizovala viša sila, lično – trenutak pauze u kom nestaje sva magija i stigne prisećanje zašto smo se borili za neki cilj.

Pun mesec u Raku nam donosi mogućnost da stvari vidimo onakvima kakve one zaista jesu. U ovom periodu nema prostora za tumačenje. Ako neko nešto izgovori, on to stvarno i misli. Sa druge strane, paralelna galaktička pojava (poravnanje svih planeta u jednu liniju) nam daje mogućnost viđenja. Konačno smo dobili priliku da istinu vidimo i prihvatimo u njenom punom sjaju. Iako se na momente neće svima taj dar činiti blagorodnim, na duže staze je ovo dobra investicija. Važno je samo iskoristiti je.

No pre toga moramo doneti odluku da prođemo kroz strah. Da odbacimo sve pređašnje okove, da se predamo osećajima – koliko god nam apsurdno zvučali. Zvezde nam pomažu u ovom periodu, pa nema potrebe da previše razmišljate.

Istina će, na neki način, postati naš instinkt

I zapamtite, niko od nas nije stigao do ovde slučajno. Niko nije upao u svoj ili tuđi život, ne znajući odakle tu (iako se ponekad dešavalo da se tako osećamo). Pun mesec u Raku je idealna prilika da oslušnemo svoje srce. U njemu se nalazi istina.

