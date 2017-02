UMNJACI, TRTICA, BRADAVICE: Ovih 6 delova ljudskog tela više ne služe NIČEMU!

Otkako su se na Zemlji pojavili naši preci do danas prošli su milioni godina. Za to vreme neki delovi čovekovog tela izgubili su svoje prvobitno veoma važne i korisne funkcije i danas ih nosimo kao biološki muzej sećanja na razne periode kroz koje smo prošli kao vrsta.

Ovo je lista sa šest primera onoga što imamo, a ne služi baš ničemu:

1. Trtica ili repna kost

Ljudima više nisu potrebni repovi jer savršeno dobro balansiraju na vlastitim nogama. Međutim, većina sisara će imati rep u nekom trenutku svog života, čak i ako su ga izgubili do trenutka dolaska na svet. Između jednog dana i pet do osam dana nakon začeća, ljudski embrion izgleda kao da mu se razvija rep u majčinoj utrobi. Ali, do trenutka dolaska na svet pretvori se u kičmu.

2. Muške bradavice

Muškarci i žene razvijaju se u majčinoj utrobi na isti način u prvih 60 dana. Nakon toga će se kod onih s Y hromozomom pojaviti testosteron, što će podstaći razvoj muškog polnog organa umesto ženskog. Ali do tog trenutka nastaće bradavice koje kasnije neće nestati pod uticajem muških hormona.

3. Umnjaci

Ljudska čeljust s vremenom je postala manja, a rezultat toga je problem s umnjacima koji često nemaju dovoljno prostora u ustima za pravilan rast. To je razlog zašto nije potrebno da nam zubi rastu u zrelim godinama. Osim toga, više nismo prisiljeni da žvaćemo tvrdu hranu, sirovo povrće i meso. Naučnici se slažu i da danas pazimo na zube kako bi što duže trajali dok su našim precima brzo propadali i ispadali pa je bilo zgodno kad su im u zrelim godinama izrastala četiri nova zuba.

4. Mišići za ježenje

Ispod svake dlake nalazi se minijaturni mišić koji diže i spušta dlaku. Naši preci imali su mnogo više dlačica po telu i naježenost im je služila da bi izgledali veći i jači i da bi im zadržavala toplinu tela. To danas rade mnoge životinje - u opasnim situacijama se naježe se bi izgledale veće i tako oterale grabljivice. Dobar primer iz svakodnevice su mačke. To je razlog zašto se naježimo ako smo u nekom strahu ili ako nam je hladno. Nekad se krzno naših predaka tokom hladnih dana nakostrešilo jer im je to pomagalo da zadrže toplinu.

5. Treći kapak

Na uglu oka, uz nos, nalazi se malo tanke kože koja tamo zapravo ne treba da bude jer čoveku ne služi ni za šta. To se zove treći kapak. Inače ih imaju ptice i reptili. Prozirni su i služe za zaštitu očiju od vlage, a u isto vreme omogućavaju životinji da vidi sve oko sebe.

6. Delovi ušiju

Skup mišića koja pomera uši ljudima je nepotreban, osim možda za zabavu onima koji to mogu izvesti jer ne mogu svi. Naime, u životinjskom svetu ova radnja pomaže da se zvukovi bolje čuju, ali kod ljudi to nema nikakve veze niti pomaže boljem sluhu. Našim dalekim precima ta je mogućnost verovatno bila od velike koristi, piše Independent.

