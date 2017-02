(VIDEO) ALEKSANDAR MISLIO DA GA ŽENA VARA S NJEGOVIM DEDOM: Kad je stigao DNK rezultat, ZANEMEO JE

Njih dvoje su se razveli, nakon čega su oboje pronašli sreću u drugim ljudima. Rezultati DNK su ga iznenadili.

"Jednom sam ga prevarila jer je on mene prevario. I to je to", kaže bivša supruga Aleksandra Dragojevića, na njegove optužbe da ga je prevarila.

Ovom izjavom bivša Aleksandrova supruga otvorila je dramu, koja se sve više zahuktavala. Naime, on tvrdi da ga je žena prevarila, a ona – da je on nju.

"Meni je savest čista. Nikad te u životu nisam prevario", rekao je on pred kamerama.

"To dete uopšte ne liči na mene. Ona nije htela da ostavi sina kod mene. Ćerku je ostavila. Imao sam mnogo problema s njom.

"Kad se vraćam s posla, ona bude zaključana u kući i dopisuje se preko Fejsbuka s drugima. Na kraju me ostavila zbog jednog iz Velikog Gradišta", kaže Aleksandar

Međutim, u celu priču upada – deda! Bivša žena tvrdi da joj Aleksandar šalje poruke u kojim je optužuje da je sin kojeg je rodila zapravo sin njegovog dede jer mnogo liči na njegovog dedu!



U istom momentu i Suzana njega optužuje da se dopisivao ljubavnim porukama s njenom tetkom. Aleksandar to poriče. Tetka to potvrđuje!

Nakon svađe, stižu rezultati DNK, od kojih se zamalo nije šlogirao, jer je bio uveren da je dete dedino.

EPK

