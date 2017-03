(VIDEO) BOGATSTVO U PRAVOM ČASU: Kupio je sat pre 55 godina i nikada ga nije nosio, a onda... ČUDO!

On je na procenu doneo stari ručni sat iz 1960. godine marke GMT Master Model Roleks sa sve kutijom i papirima koji dokazuju njegovu autentičnost.

Peter je ovaj sat kupio pre 55 godina u Nemačkoj kada je tamo služio vojsku i to za samo 120 dolara (111 evra). Pored toga kupio je još jedan sat sa zlatnom dodatkom za svoga oca i platio ga 104 dolara (96 dolara). To je tada bilo puno novca, seća se on.

"Meni je moj pukovnik rekao da kupim Roleks sat pre nego se vratim u Ameriku, jer je mislio da je to najbolji sat ikad napravljen i da je Nemačka najbolje mesto gde on može da se kupi. Ovaj sat mi se baš dopao, a interesantno je da pre toga nikad nisam čuo za Roleks. Sada ga ne nosim, jer nosim moj jeftini sat, a ovaj čuvam kao uspomenu", rekao je on.

Antikvar je priznao da je bio veoma uzbuđen kada je video ovaj sat koji je Peter doneo, jer je to prvi GMT model Roleksa koji je ikad napravljen.

On je Peteru priznao da je ovaj sat u svetu kolekcionara veoma vredan i tražen, te za njega može dobiti neverovatnih 35-45.000 dolara (skoro 42.000 evra). Ali to nije sve, budući da je Peter sačuvao svu papirologiju kao i originalnu kutiju, narukvicu i račun za njega, ceo komplet se može prodati za 75.000 dolara, odnosno skoro 70.000 evra.

