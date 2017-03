(VIDEO) MUZIKA JE NAJBOLJI LEK: Ovih 10 pesama su bukvalno spašavale živote

Dobro je poznato da je muzika najbolji lek pa se i hit Bee Gees-a Stayin' Alive, već godinama promoviše kao najbolja pesma čiji ritam treba pratiti pri reanimacije srca.

Ali, ako vam stari disko hit nije po ukusu, Prezbiterijanska bolnica u Njujorku je sada objavila Spotify playlistu sa 10 pesama čiji ritam odgovara ritmu koji treba držati kod masaže srca. Tako su se na ovoj listi našli i znatno moderniji izvođači poput Bijonse i Džastina Timberlejka.

Stayin' Alive sa svojim ritmom od 103 bpm gotovo savršeno odgovara preporučenom ritmu od 100 do 120 pritisaka na grudi u 60 sekundi koje bi trebalo primeniti kod kardiopulmonalne reanimacije. Uz to, pesma je i toliko raširena da je postala odlično sredstvo učenja efikasnog zahvata za spašavanje života.

Dok u filmovima možemo videti da masaža srca redovno izvlači ljude sa ponora smrti, u stvarnosti je ona uspešna u samo 10 do 12 odsto slučajeva, navode američki lekari. Ali, isto tako se navodi i da masaža srca, ako počne da se primenjuje u prvih nekoliko minuta nakon zastoja rada srca može da udvostruči ili čak utrostručiti izglede za preživljavanje.

10 najpopularnijih hitova za reanimaciju:

1. Stayin' Alive - Bee Gees

2. Cecilia - Simon and Garfunkel

3. Hard to Handle - The Black Crowes

4. Sweet Home Alabama - Lynyrd Skynyrd

5. Rock Your Body - Justin Timberlake

6. I Will Survive - Gloria Gaynor

7. MMMBop - Hanson

8. Gives You Hell - The All-American Rejects

9. Heartbreaker - Mariah Carey ft Jay Z

10. Another One Bites the Dust - Queen

(24sata.hr)

Autor: Foto: Youtube Printscreen