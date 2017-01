(VIDEO) SEKSI KUVAR TRETIRA HRANU KAO LJUBAVNICU: Pogledajte zbog čega je postao INTERNET SENZACIJA!

Nusrat Goše vlasnik je popularnih restorana u Turskoj i u Dubaiju, služio je zvezde poput Antonija Banderasa, Tomija Hilfigera i Luke Modrića sa kojima se i fotografisao za uspomenu.



Nusret se od ostalih poznatih kuvara izdvaja svojim izgledom, načinom pripremanja hrane i pokretima dok to radi. Svakako je važan faktor to što izgleda kao rođak Džonija Depa. Međutim, ono što stvarno oduševljava je njegov pristup obradi hrane. Kad soli meso, izgleda kao da baca vilinsku prašinu po njemu, a kad izvlači kosti iz pečenog komada, to radi hirurškom preciznošću i pažljivo kao da pazi da se meso ne uznemiri.

Pogledjate čime je osvojio milione:

Autor: Jutarnji.hr,Foto: Printscreen YouTube