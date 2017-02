Zašto cela Evropa kupuje avio karte u kompaniji Fly Fly Travel

Fly Fly Travel je na vreme prepoznao moderne trendove u poslovanju turističkih agencija i uvideo pravac u kojem se kreće globalna industrija putovanja. Implementirani su softverski alati koji putnicima omogućavaju da putovanje skroje baš po svojoj meri, i to iz fotelje, bez odlaska u poslovnicu. Bilo da je putniku prioritet najniža cena, najkraći let ili specifične dodatne usluge, u ovoj kompaniji će zasigurno pronaći baš ono što mu je potrebno.



Fly Fly Travel je prva agencija koja je našem tržištu ponudila mobilnu aplikaciju, putem koje se samo sa par klikova mogu pretražiti, rezervisati i kupiti avio karte za ceo svet. Uz pomoć besplatne aplikacije pod nazivom „Fly Fly App“ (dostupna za Android i iOS operativne sisteme) svako ko poseduje mobilni uređaj i pristup internetu može lako pronaći avio kartu koja mu je potrebna.



Takođe, bilo gde na svetu da se klijent nalazi, preko sajta www.flyflytravel.com može obezbediti avio kartu po najpovoljnijim uslovima. Onlajn pretraživač omogućava da se na jednostavan način dođe do karata redovnih ili niskobudžetnih avio kompanija, ili pak da se pronađe željena tarifa ako su datumi putovanja fleksibilni.



Ono što ovu agenciju izdvaja od drugih je konstantna briga agenata o putnicima. Bilo da je rezervacija napravljena onlajn ili prilikom posete nekoj od poslovnica, agenti uvek nastoje da predlože povoljnije ili komfornije opcije. Briga o putnicima se tu ne završava, već klijenti mogu računati na 24-časovnu podršku i asistenciju svakog dana u godini.Kako bi održao korak sa stalnim inovacijama, Fly Fly Travel je prethodne godine postao član jedne od vodećih svetskih agentskih mreža pod imenom ATPI. Za klijente ove kompanije to praktično znači da imaju pristup specijalnim tarifama (tj. cenama) koje nisu ni objavljene u ovom regionu, već na raznim inostranim tržištima.Pažljivo slušati i razumeti potrebe klijenta je postao ključ kojim se dolazi do zadovoljnog putnika, a to je već godinama zaštitni znak ove kompanije.

(PROMO TEKST)

http://chats.viber.com/kurir

Autor: Promo tekst,Foto: Promo