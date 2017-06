NEMOJTE ČUVATI LUK U FRIŽIDERU: Postoji dobar razlog za to!

Jedna od stvari koje se obično rade je i stavljanje povrća u frižider, ali ne bi trebalo svaku vrstu povrća tako čuvati.

Postoji dobar razlog zašto to nije dobro raditi. Kada je crni luk u frižideru, na niskoj temperaturi, skrob se pretvara u šećer. To dovodi do promena samog luka, postaje mekan i gnjecav za vrlo kratko vreme.

foto: Profimedia

Luk može da se čuva i do 30 dana ako ga držite na hladnom, suvom i mračnom mestu. Trebalo bi ga staviti u mrežicu zbog vazduha. Na sobnoj temperaturi luk može da se čuva do 7 dana.

Ukoliko ste polovinu luka iskoristili, a drugu polovinu stavili u frižider, možete privući bakterije, koje i na ljude imaju štetan uticaj.

Zbog toga treba uzimati manje glavice, tako ćete iskoristiti ceo luk, pa neće biti potrebe za čuvanjem ostatka.

foto: Profimedia

Kurir.rs