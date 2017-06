ŽENA PEDOFILA: Mislila sam da samo voli našu unuku, a onda mi se požalila da joj noću dodiruje grudi!

Dok je bila kod dede na čuvanju, često se budila bez gaćica, otkopčanih pantalona, sa užasnim bolovima u stomaku.

"Pedofilom ga zovu svi. Bolestan je i mislim da neće izdržati do kraja i da živ neće izaći iz zatvora. A svejedno se nadam da će ga pomilovati. Opet, ako se vrati, neće mu biti lako susedima pogledati u oči", priča i plače sedamdesetogodišnja žena, supruga sedamdesetpetogodišnjeg pedofila, osuđenog na 8 godina zatvora.

Jedan je od retkih pedofila u Hrvatskoj kom su psihijatri dijagnostifikovali pedofiliju, jer se pre 50 godina seksualno iživljavao na svojoj unuci, kad je imala samo pet godina. On je počeo sa sumanutim zadovoljavanjem svoje seksualne pohote kad je njegova unuka imala samo šest godina. Činio je to punih 11 godina preteći joj da ćuti. Zlostavljanje je kulminiralo u njenoj 12. godini, kad ju je silovao. Sumanuti deda nastavio se iživljavati nad nemoćnom devojčicom sve do njene 17. godine, kad je ona svoju mračnu tajnu ispričala šokiranim roditeljima.

Svoju tragediju opisala je u pismu

"Tata, deda me silovao", bile su jedine reči nesrećne devojčice pre nego što je, prekrivši lice rukama, briznula u plač. Svoju tragediju iscrpno je opisala u pismu koje je šokiralo roditelje, baku, čak i policajce. Pedofil je ubrzo završio iza rešetaka. Baka silovane unuke kaže da joj je pismo slomilo srce.

"Teško mi je i pomisliti da je užasna priča koju sam pročitala istinita. Ruke su mi drhtale dok sam čitala pismo. Pisalo je svašta, da joj je dolazio u sobu kad su ostajali sami i da joj je skidao gaćice, masirajući je po celom telu, i radio "ono". Šokirala me ta spoznaja da se ona branila, gurala ormar na vrata, a ništa nismo videli! Srušio mi se ceo svet, budna sam cele noći, ne usudim se izaći iz kuće, hodam samo pognute glave", priča baka nesretne unuke dok joj suze teku niz lice.

Baka je rekla da ništa čudno nije primetila, međutim, devojčica je u pismu napisala i kako se jednom prilikom požalila baki da je deda noću hvata za grudi. Baka joj nije poverovala i objasnila joj je kako on samo kontroliše diše li dobro. Psihičko stanje nesrećne devojčice, sada već dvadesetdvogodišnje devojke, teško je narušeno zbog pretrpljene traume.

"Prezirem ga. Za mene on kao čovek više ne postoji. On više nema šta da traži na ulici, a bilo bi nam svima lakše da se stari pedofil pre odlaska u zatvor obesio", rekao nam je otac silovane devojke.





