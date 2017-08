NEREDOVNA MENSTRUACIJA: Ova tri faktora mogu potpuno da poremete ciklus!

Menstrualni ciklus kod svake je žene drugačiji.

Međutim, jeste li znali da neke svakodnevne navike značajno utiču na naše telo i mogu izazvati velike promene koje se ogledaju i na našoj menstruaciji?

1. Stres



Na kašnjenje menstruacije mogu uticati traumatični događaji poput smrti ili bolesti bliske osobe, prekida veze, preseljenja ili gubitka posla. Sve su to situacije koje naglo i značajno podižu nivo stresa. Stres utiče na deo mozga pod nazivom hipotalamus koji reguliše hormone u telu, između ostalog i menstrualni ciklus, koji tada može postati neredovan, a krvarenja obilnija ili vrlo slaba.

foto: Profimedia

2. Putovanja



Duža putovanja, posebno ona na dalje destinacije značajno utiču na naše telo. Nesanica, nervoza i umor samo su neki od simptoma kratkotrajnog poremećaja uzrokovanog putovanjem kroz različite vremenske zone. Takve promene mogu uticati i na menstrualni ciklus koji može postati kraći ili duži.

foto: Profimedia

3. Premalo sna



Kako bi naše telo normalno funkcioniralo potreban mu je adekvatan odmor, i to u obliku sna. S druge strane, premalo sna može uzrokovati brojne negativne promene u organizmu poput pada imuniteta, nervoze, umora i malaksalosti, ali i dovesti do poremećaja u menstrualnom ciklusu. Dokazano je kako je ljudskom telu potrebno 7 do 9 sati sna i zato je potrebno promeniti dnevne rutine i pokušati telu pružiti dovoljno vremena da se odmori.

Kurir.rs/Zadovoljna.hr, Foto: Profimedia