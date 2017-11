SUTRA SLAVIMO PREOBRAŽENJE GOSPODNJE: Pogledajte večeras u nebo zajedno sa decom, evo zbog čega!

Prema narodnom verovanju Preobraženje Gospodnje pokazuje da se leto bliži kraju i da uskoro dolazi jesen.

Dani polako postaju kraći, ptice selice se spremaju za put, a i zmije se polako vraćaju u svoje jazbine. Sve to se dešava u vreme Preobraženja Gospodnjeg, dana kada se slavi uspomena na događaj koji se zbio na gori Tavor, kada se Isus Hristos, prema predanju, prvi put pred odabranim učenicima, Petrom, Jakovom i Jovanom, preobrazio i zasijao kao sunčeva svetlost.

Jedno verovanje kaže da na ovaj dan Bog "pribraznuva" (pravi ili spušta

brazdu) sa neba kao znak da je došlo vreme za setvu jesenjih kultura.

Postoji i verovanje u "preobraženje" neba. Naime, u pojedinim krajevima zemlje majke sa decom gledaju u zvezdano nebo i pomno prate trenutak eventualnog "preobraženja" jer tada se, kažu, valja pomoliti za zdravlje i blagostanje.

To su običaji koji prate veče uoči Preobraženja, a na sam dan praznika narod generacijama poštuje neke druge običaje, ali više o tome sutra. Do tada, pogledajte u nebo, možda se baš večeras dogodi to "preobraženje" neba.

Kurir.rs

Kurir

Autor: Kurir