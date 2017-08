SREDITE SVOJU KUĆU I DVORIŠTE ZA ČAS: Veliki popusti SAMO ZA VAS!

Srećom, tu je Hangar online kupovina koja je vaša desna ruka. Mogu vam pomoći da završite više poslova i to za veoma malo vremena.

Rastegljivo baštensko crevo je hit među proizvodima na Hangar.rs, a evo i zašto: Ovo magično crevo za vodu napravljeno je od izdržljivog, proširivog unutrašnjeg creva i spoljašnost creva je od jake mreže. Svakim uključivanjem vode crevo se automatski proširi do 3 puta svoje dužine. I, što je najbolja stvar od svega, umesto dosadašnje cene od 3.000 RSD, može biti vaše za samo 890 RSD! Zaista neverovatna ponuda! Pozovite ili pogledajte sajt Hangar.rs i naručite odmah: 011/4420-502

foto: Promo

Znamo kako stvari umeju da budu naporne i zamorne kada dođe do čišćenja kuće i okućnice. Ali, Hangar ima još jedan sjajan proizvod za vas. To je Čistač stakla sa prskalicom koji će vam pomoći da veoma lako i brzo rešite situaciju sa zamazanim i prljavim prozorima, bilo da su to stakla na kolima, ili u vašoj kući ili stanu. Vreme je popusta, a ovaj čistač stakala možete dobiti za samo 490 RSD, umesto za 1.500 RSD kolika mu je ranije bila cena. Zaista velika ušteda. Pozovite ili pogledajte sajt Hangar.rs i naručite odmah: 011/4420-502

foto: Promo

Kada vidite koliko vas posla čeka, i ne čisti vam se... Međutim, postoje stvari koje su stvorene da nam olakšaju život. Takav je, na primer, Spray mop za čišćenje podova. Ovaj čistač podova ima na sebi rezervoar u koji možete sipati vodu ili neko drugo sredstvo za čišćenje. Radi pomoću raspršivača koji se aktivira jednostavnim pritiskom na dugme i na taj način kontrolišete i količinu vlage koja će da iscuri. Umesto 3.580 RSD, ovaj čistač podova, samo na Hangaru, možete dobiti za 1.690 RSD. Pozovite ili pogledajte sajt Hangar.rs i naručite odmah: 011/4420-502

foto: Promo

Autor: Promo