(FOTO) ZAJEDNO U BOLESTI I U ZDRAVLJU: Kupači sa pulske plaže o kojima svi pričaju su rasplakali region!

Patriša Farenhejt je objavila dirljivu fotografiju na svoj Fejsbuk profil, kojom je svima povratila veru u ljubav.

Bračni zaveti kažu: I u dobru i u zlu, u bolesti i u zdravlju, a ovaj par sa pulske plaže je dokazao da je to u njihovom slučaju istina, pa su rasplakali sve.

"Gledam ih kad god stignem otići na more.... Ona jedva da stoji na nogama... On je vodi pod ruku, oboje su jako mršavi...dođu na more, uvek na isto mesto, on ju svuče i polako vodi u more...polegne je na vodu i pridržava rukama, u duboko ili plitko, svejedno, drži je na svojim rukama...stalno joj nešto šapuće...tako dvadesetak minuta i onda napolje...obriše je, presvuče, obuče, sam, ona ne mrda, jer ne može...i polako krenu kući...ali njegov pogled...to se ne može rečima opisati... "u dobru i zlu, u bolesti i zdravlju..." ...kako smo obezvredili te reči... brak pretvorili u mrak...umesto odricanja stigla su poricanja...a starost neminovno stigne...i sve zaje.ancije i nemefregizmi se izopačeno vrate... ne poznajem ovaj vremešni par, ali volim da ih gledam. Oni su moji idoli", napisala je dirljiv status devojka.

Kurir.rs, Foto: Printscreen/Instagram