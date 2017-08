(VIDEO, FOTO) U 18. GODINI JE SHVATILA DA NEMA VAGINU: Samo jedan pogrešan potez može da joj uništi život!

Umesto vaginalnog otvora, kako kaže, ima tanku kožicu, a svoje stanje je otkrila kada je sa 18 godina prvi put posetila ginekologa shvativši da su sve njene prijateljice, ali i mlađa sestra, dobile menstruaciju.

Kajli se može podvrgnuti operaciji kako bi joj se konstruisala vagina, ali njeno zdravstveno osiguranje ne pokriva troškove, budući da se operacija tretira kao operacija promene pola.

foto: Printskrin Youtube

Zbog toga njena porodica, prijatelji i dečko skupljaju novac na internetu kako bi Kajli što pre bila potpuna žena.

Bez obzira na svoje stanje, ona je u srećnoj vezi. Robi je nije napustio nakon što mu je rekla da nema vaginu i da će dati sve od sebe da joj pomogne u njenoj borbi.

foto: Printskrin Youtube

Sestra i prijateljice su se već ponudile da će biti surogat majke njenoj deci, a skupilo se više od 5.000 dolara od 15.000 potrebnih za operaciju.

"Upoznala sam Robija u višoj školi kada sam radila na recepciji. Došao je do mene i od tada smo počeli da pričamo. Trebalo mi je oko mesec dana da mu kažem da nemam vaginu. U početku je bio zbunjen, ali podržavao me je i rekao da to ne menja apsolutno ništa", rekla je Kajli.

Ona se raduje seksualnom odnosu, ali postoji i ona druga strana.

"Plašim se da nešto ne krene po zlu, malo sam i uplašena. Jedan pogrešan potez može da me povredi. Plašim se koliko će boleti", zaključila je Kajli.

(Kurir.rs/Dailymail)

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

KURIR TV VESTI UŽIVO: Kokeza se obogatio na grbači naroda, od aerodroma dobio 32,5 miliona!