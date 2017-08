DA LI JE OVO NAJGLUPLJA MOGUĆA LAŽ NA SVETU? Moj dečko je spavao sa mojom drugaricom i sada tvrdi da se ne seća! Kaže da je bio pijan...

Ako ste pomislili da imate probleme u vezi, niste čuli priču devojke koja se suočila sa bizarnim priznanjem svog dečka. Kako nije znala šta da radi, situaciju je iznela na portalu koji se bavi emotivnim problemima.

- Moj dečko je penetrirao u moju cimerku dok je spavala, misleći da sam to ja - napisala je zaprepašćena Britanka na sajtu Quora, što je bilo sasvim dovoljno da ga njenu priču šeruje hiljade ljudi. Napisala je i da su ona i cimerka veoma slične građe i boje kose, gotovo identične, a da je on bio sasvim pijan. Ok, mnogo opravdanja u jednoj rečenici.

Usledili su različiti komentari: Nije važni kako ti gledaš na situaciju. Oni su ili saglasno imali seks ili ju je tvoj dečko silovao.

Drugi je bio jasan: Tvoj dečko je ili silovatelj ili laže. A ako on laže, što je najverovatnije, tvoja cimerka je izdajnik.

foto: Profimedia

Uglavnom je ideja da je on bio pijan, pa pomešao svoju devojku sa cimerkom, prihvaćena sa velikom sumnjom. Drugi su pak smarali da je vrlo moguće da se radi o ozbiljnom problemu poremećaja sna, koji je češći kod muškaraca. Bilo je reči i o seksomaniji, pri kojoj osoba uzima učešće u seksualnom činu u toku spavanja i ujutru se ničeg ne seća.

Većina ljudi koji su pokušali da odgovore ovoj devojci se uglavnom svodila na to da momak baš masno laže.

Šta vi mislite, da li je momak smislio najgluplju moguću laž na svetu, ili je devojka toliki baksuz da joj je zapao dečko koji pati od poremećaja pažnje... ako se to može nazvati pažnjom.

Kurir.rs/mirror.co.uk