7 DANA SAM PILA JABUKOVO SIRĆE NA PRAZAN ŽELUDAC: Evo šta se sve promenilo u mom telu od tada!

Moj eksperiment je trajao nedelju dana, a evo kako je prošao.

Počelo je moje prvo jutro - iskotrljala sam se iz kreveta želeći kafu, ali sam umesto toga sebi sipala dobru rakijsku čašicu sirćeta, pomešala sa malo vode i iskapila to. Oči su mi odmah zasuzile pa sam se brže-bolje nalila sa još vode. I moram da vam priznam, to me je odmah razbudilo. Takođe, osećala sam da mi grlo i stomak gore, pa sam sebi to predstavila kao da sirće ubija sve bakterije u meni. Doduše, peklo je i previše, pa sam rešila da se ipak konsultujem sa nutricionistom i ispostavilo se da sam sipala premalo vode. Na dve kašičice sirćeta treba sipati oko 250ml vode, u suprotnom će sirće oštetiti zube ali i sistem za varenje

foto: Profimedia

Malo me je uplašilo to prvo jutro, ali sam nastavila dalje i ovog puta sam pratila uputstva. Ovog puta bilo je mnogo podnošljivije i evo šta sam primetila.

Prvo - zaista nisam bila onako naduvena kao ranije. Tri dana bilo je dovoljno da splasnem. I imala sam više energije celog dana. Ne mnogo više, ali razlika je ipak bila osetna.

Što se tiče lepote kože i ostalih estetskih benefita, koža mi je bila primetno lepša, ali zaista ne znam da li je za to zaslužno sirće ili litri i litri vode koje sam pila kako bih se rešila njegovog ukusa u ustima.

foto: Profimedia

Samo par dana nakon što sam prestala sa eksperimentom, prehladila sam se, i to sam povezala sa tim da mi je sirće diglo imunitet, da bi potom pao kada sam prestala da ga pijem. Zato sam rešila da produžim sa ovim režimom, i mogu vam reći da nemam nikakve zamerke na njega.

foto: Profimedia

(Kurir.rs,Žena,wellandgood.com)

