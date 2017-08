SVOJE ISKUSTVO PODELILA JE SA VRŠNJAKINJAMA: Ovu vaginalnu infekciju ima svaka treća devojka, a jedna je sama pronašla lek!

Svaka treća žena muku muči sa bakterijskom vaginozom, a ova devojka nije mogla da je se reši 19 meseci. Kad joj se sve smučilo, sama je pronašla lek.

Ima li šta gore nego imati bolest, koju ne znate kako ste dobili i ne postoji nijedan lek za nju? Kada mislite da ste izlečeni od nje, eto je opet narednog meseca... Da, govorimo o bakterijskoj vaginozi. I, svi doktori govore isto - leči se antibioticima, prevencija ne postoji. Ali, jedna devojka pokazala je da se dobro istraživanje isplati. Ovo je njena priča...

- Svakog meseca kada se moja menstruacija završi ja idem u temeljnu inspekciju svog donjeg veša. I, molim se da miriše kiselkasto - što znači normalno. U suprotnom, iz mojih gaćica širiće se miris riblje pijace, koji donosi vest da se moja bakterijska vaginoza vratila.

Ako se odlučim za to da je ignorišem, moju vaginu i mene čeka pakao. Milkšejk u mojim gaćicama oteraće sve momke iz moje blizine, a narednog dana će se intenzivni miris pretvoriti u još intenzivniji svrab - koji sa svakim novim dodirom postaje sve gori. Seks je bolan, a petog dana moja vagina će biti toliko naduvena da neću smeti da je dodirnem. A, čak i nakon tuširanja, iz nje će nastaviti da se luči sekret neprijatnog mirisa.

Prvi put kada mi se to dogodilo bio je pre dve godine. Imala sam 23 i trebalo je da krenem na vikend-putovanje sa novim dečkom. Naravno, nikada ranije nisam čula za bakterijsku vaginozu i mislila sam da je neka iritacija. Kupila sam neku mast i sećam se da sam se narednog jutra probudila sa najgorim bolom u životu. Vikend sam provela tako što sam trčala na svaki sat do toaleta da namažem umirujuću kremu i promenim gaćice.

Naravno, tek kada sam se vratila u grad otišla sam kod doktora. Tada sam prvi put i čula za bakterijsku vaginozu. Ginekolog mi je rekao da skoro sve njegove pacijentkinje imaju isti problem.

To je, zapravo, najčešća infekcija vagine koju imaju žene starosti između 15 i 44 godine. Nije polno prenosiva bolest, a dobijaju je čak i devojke koje nikada nisu imale seks. Kada se naruši ravnoteža "dobrih" i "bezazlenih" bakterija, koje se inače nalaze u vagini, dolazi do bakterijske vaginoze.

"Loše" bakterije nadvladaju one "dobre", ali i dalje nije poznat konkretan razlog zbog kog do toga dolazi. Dakle, to nije nešto što ćete zaraditi u prljavim toaletima, sa peškira ili u teretani. Na pojavu bakterijske vaginoze, pak, može uticati novi seksualni partner, različiti partneri ili prečesto tuširanje. Neke žene, pritom, mogu imati samo jednog partnera - a, da im se pH ravnoteža naruši. Dok neke druge mogu imati nekoliko - a, sve da bude u redu.

Nakon dva dana uzimanja antibiotika moja vagina se dovela u red i miris je nestao. Posle četiri dana i svi drugi simptomi. Antibiotike sam pila sedam dana i moja vagina je ponovo bila srećna i zdrava.

Ali… Bakterijska vaginoza se vraća. O, da! Žene koje nisu imune na ovaj problem imaju je barem četiri puta godišnje, a ja sam je posle prvog puta dobijala svaki mesec, dan nakon kraja menstruacije i tako 19 meseci.

Promenila sam mnogo ginekologa, ali mi je svaki rekao istu stvar - još uvek ne postoji prevencija za bakterijsku vaginozu.

Dakle, morala sam sama da istražujem. Kupovala sam knjige, razgovarala sa doktorima, zvala prijateljice da mi pričaju o svojim iskustvima i naučila ponešto o tim dobrim i lošim bakterijama, koje prave haos u mojoj vagini.

Sve što je moglo da uzrokuje ovaj problem ja sam isključila iz svog života - da, mislim i na seks. Jedna medicinska sestra mi je rekla da probam da stavim beli luk u vaginu, ni to nije upalilo. Probala sam i sa jabukovim sirćetom, ista priča. Na kraju sam promenila i ishranu, i dalje sam dobijala infekciju.

A, onda, našla sam rešenje - probiotici! Oni su mi pomogli da izgradim dobre bakterije i sprečim porast onih loših. Svaki dan, oko tri meseca, pila sam probiotike i prestala da dobijam bakterijsku vaginozu.

Dakle, ako imate sličan problem kao i ja, slobodno preskočite Gugl istraživanje i posavetujte se sa svojim ginekologom oko ovog načina prevencije. Mojoj vagini je pomoglo, možda će i vašoj.

Kurir.rs/teenvogue.com