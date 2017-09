ZAŠTO SMO BIVŠIM MOMCIMA PRIVLAČNIJE POSLE RASKIDA? Konačno imamo odgovor na ovo pitanje!

Nakon raskida veze, i nakon nekog određenog vremena, vaš se bivši partner svim silama trudi vratiti u vaš život, čak i ako je on taj koji je inicirao prekid veze.

Ako ste se ikada zapitali zašto se to baš vama događa, verujte nam, mnogi ljudi širom sveta imaju identičnu priču. A ako ste se samo pitali zašto se to događa, onda napokon imamo odgovor.



Reč je o tzv. sjaju nakon prekida, odnosno razdoblju nakon raskida, kada se mnoge žene, ali i muškarci, odlučuju na pozitivne životne promene, vezane uz svoj izgled, ali i u ličnost, koje kod bivših partnera izazivaju ljubomoru ili ponovnu požudu.

Drugim rečima, vašem se bivšem partneru odjednom počinje sviđati "nova vi", a kao primer toga mnogi uzimaju Anđelinu Džoli, koja danas izgleda bolje i svježije, nego kada je bila u braku s Bredom Pitom.



Pripadnice lepšeg pola potvrdile su ovu teoriju te istakle kako često nakon raskida veze postanu srećnije, jače i lepše. Na društvenim mrežama čak postoji hešteg #postfuckboyglow, koji označava njihove najbolje fotografije iz singl života.



No, treba naglasiti kako to nipošto ne znači da su najprivlačnije žene one koje su raskinule vezu. Naime, spomenuti sjaj moguć je samo nakon veze, koja vam je donela više štete nego koristi, što apsolutno ima logike.

