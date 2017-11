BOJANA JE RADILA NA KRUZERU, A NJENA PRIČA JE ŠOKIRALA SRBIJU: Sve se svodi na seks, laži i prevare! Ovo je prava istina!

Rad na kruzeru obuhvatao je razne stvari - one koje je volela da radi, ali i stvari koje nije. Zanimljivo je bilo to što je svakog dana upoznavala nove ljude, ali viđala je i stvari koje joj se nikako nisu dopadale



"Tokom ovih godina imala sam priliku da upoznam mnogo ljudi što je bilo veoma zanimljivo. Na kruzerim je velik broj članova posade. Najviše ima konobara i sobara koji su na kruzere došli da rade kako bi izdržavali svoje porodice. Neki od njih su veoma divni ljudi kakvi se danas retko viđaju. U stvarnosti su posada, osoblje i časnici podeljeni u svakodnevnom životu na brodu, pa je ponekad bilo teško održati prijateljstva. Na primer, osoblje sa Filipina imalo je svoje zabave, oficiri su se družili u baru za oficire, osoblje u baru za osoblje. Ukratko - svako na svoju stranu", kaže Bojana koja se dosta družila sa posadom.

foto: Profimedia

"Mnogi su provodili slobodno vreme sami. Kada bi smo prostali negde, mnogi bi se osmali, svako na svoju stranu bi obilzaio grad, ostrvo... Iste ljude sam viđla na istim mestima na kruzeru. Bilo je dosadno utoliko jer ste ista lica viđali svaku noć. Mislim da se možda zato ljudi ponašaju na način na koji se ponašaju - zbog dosade. Mnogi varaju svoje partnere, valjda zbog te dosade", smatra Srpkinja koja nije mogla da podnese prevare. A onda se njoj desilo to! Ona je bila ta sa kojom muškarac varao svoju suprugu.



"Najmanje su mi se dopale prevare. Muškarac koji je kod kuće imao ženu i decu, a na brodu devojku. Kada je njegova žena došla na brod na odmor, devojka se iseli iz njegove kabine i ponaša se kao da ga ne poznajte, dok žena ne ode", priča je Bojana. Ona je započela u vezu sa oženjenim muškarcem jer suprugu nikada nije ni spomenuo tokom dva meseca. Jednog dana je došla na brod s njihovom decom i njegovom majkom. Takve su joj se situacije dogodile više puta, ali ovaj put je ona bila akter. Upravo je to najgora stvar koja joj se dogodila na brodu.

foto: Profimedia

"Na mom drugom brodu kada sam imala dvadesetpet godina, dok sam radila kao fotograf, upoznala sam atraktivnog Nemca, markantnog kapetana. Nisam mislila da će veza dugo trajati, ali smo se slagali i dosta smo se smejali. Posle nekoliko nedelja, u njegovoj kabini sam našla fotografiju žene i njegovo dvoje dece. Kada sam ga pitala ko je to, odgovorio mi je da su mu to supruga i deca. Bila sam očajna, slomljena! U besu sam izašla iz njegove kabine, a kada sam ušla u svoju počela sam da plačem! Odmah zatim mi je zvonio mi je telefon. Zvao me kapetan da mi kaže da ne govorim ništa njegovoj ženi. Sledeće noći bila sam na rasporedu da fotografišem kapetanovu zabavu dobrodošlice. Upoznao me sa suprugom, pravio se da ne zna moje ime, a potom je pozirao s njima. Otišli su na zabavu, a ja sam sela na pod i isplakala se. Prvi put sam tada osetila ono što se stalno dešava kruzerima", ispričala je Bojana.



"Njagori su ljudi koji su varali svoje partnere koji su bili na brodu s njima. Dok je jedna osoba radila ili spavala, partner bi skakao u krevet s drugom osobom. I to mi se dogodilo”, ispričala je i navela još jedan događaj sa Meksičke rivijere.



"Kada sam bila na brodu i imala 30 godina, otišla sam na trening na sedam dana na Meksičku rivijeru. S cimerkom sam prala veš i stavile smo ga veš-mašinu pre večere, a tokom večere nas je trener pitao gde smo prale veš. Kada smo odgovorile u delu za osoblje, rekla nam je da ga brzo pokupimo i da koristimo samo deo za službenike. Kada smo stigle, naša odeća bila je bačena na sto, a donji veš pokraden. Mladići koji su voleli da nose ženski veš su nam ga ukrali. To se dogodilo u više navrata i na više kruzera". Bojana je posle sedam godina rada na kruzeru odustala od te vrste zarađivanja za život jer joj je srce bilo slomljeno nekoliko puta. Na dan kad je odlučila da da otkaz saznala je da je dečko vara s devojkom čiji je verenik u bolnici.

foto: Profimedia

(Kurir.rs, Foto: Profimedia)

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

ISKOPIRALI ITALIJANKOG MILIONERA: Staće vam srce kada vidite kako je Bojana Ristivojević zaplesala na jahti

Kurir

Autor: Kurir