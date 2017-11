(FOTO) PROBAO JE ODEĆU SVOJE DEVOJKE: Saznao je istinu zbog koje je izgoreo od besa!

Naime, Bendžamin je pomagao svojoj devojci pri spremanju ormara s odećom.

Tada je primetio nešto što ga je jako začudilo: mnogi komadi odeće označeni su veličinom XL, a već na prvi pogled deluju mnogo manje. Mršavi muškarac isprobao je gornje delove i vidi čuda: odgovara mu gornji deo majice, premda on nema grudi.

XL? Zapravo je to mnogo manji broj - ali u podsvesti mnogih žena javlja se „predebela sam“ osećaj.

Bendžamin je postao fotografije na Fejsbuk i ljutito komentarisao sramotnu glupost s veličinama odeće na kakvu se često može naići.

"Ja nisam "ekstra veliki muškarac", a još je važnije da žena moje veličine definitivno NIJE XL žena. To s.anje je razlog zašto imamo osmogodišnjakinje s problemima u ishrani. To s.anje je razlog zašto muškarci komentarišu neke žene normalne težine kao "debele svinje". To je razlog zašto su muškarci koji smatraju seksizam mitom kog podržavaju feministkinje – idioti", napisao je ovaj mladić.

