VI PITATE, STRUČNJAK ODGOVARA: Iskren i otvoren razgovor je rešenje

Pitanje Od supruge sam se razveo pre godinu dana. Sada pokušavamo ponovo. Možete li da me posavetuje koji je najbolji način za nov početak razvedenih supružnika?



Ivan Mitrović, Beograd



Odgovor U opisu situacije u kojoj se nalazite lepo ste istakli da posle razvoda vi i vaša supruga “pokušavate” da ponovo budete zajedno. Međutim, tu postoje dva problema. Prvi je što vas dvoje to “pokušavanje” shvatate različito (vi kao zajednički život koji treba da otpočne što pre, a supruga kao nešto što bi trebalo spontano da se odvija), a drugi što su oba vaša shvatanja - pogrešna. Jer kao što nije dobro insistirati na ponovnoj velikoj bliskosti ako prethodno niste vrlo brižljivo utvrdili a zatim i otklonili uzroke koji su doveli do razvoda, tako ni samo “prazno” vreme koje protiče neće doneti rezultat ako se ne potrudite da promenite ponašanje i komunikaciju. Za nov početak predlažem seriju otvorenih i iskrenih razgovora, u kojima ćete oboje moći slobodno da iznesete sve ono što vas opterećuje. Nakon toga trebalo bi da se dogovorite šta bi svako od vas mogao da promeni da bi vaša veza ponovo ojačala. Ako to uspete, odluka o zajedničkom životu doći će “u pravo vreme” za oboje - a ako vam u tom procesu zatreba pomoć, potražite je u nekom bračnom savetovalištu, u kojem rade stručnjaci za partnerske odnose.



Psihoterapeut Jovanka Lalović

