ISPOVEST MLADIĆA KOJI JE IZGUBIO SRODNU DUŠU: Vraćao sam joj se kao kockar kazinu, a sada imam novu devojku koju nikada neću zavoleti!

Bio sam u dugoj vezi pre nego što sam nju upoznao. Sa bivšom sam se voleo do besvesti, čini mi se život bih za nju dao, razumeli smo se pogledom, delili koru hleba i dobro i loše.

Jedva sam čekao da dođem sa posla da je vidim, živeli smo zajedno jedno vreme, ali smo se zbog velike razlike u godinama (ja imam 25, a ona 39) i njene dugogodišnje ljubomore razišli.

foto: Profimedia

Uvek sam joj se vraćao kao kockar kazinu. Bio sam, a i sad sam, čini mi se preslab na nju. Na kraju sam upoznao sadašnju devojku kako bih prestao sa bivšom i započeo novi život. Sadašnja devojka zna celu situaciju i moje emocije, voli me iako ja nju još uvek ne baš, lepo mi je sa njom, malo je mlađa od mene, lepa, zgodna, kulturna, sve kako treba, ali ne vredi.

foto: Profimedia

Kida me što ne znam šta da radim. Zajedno smo godinu dana skoro a nisam je zavoleo iako bih želeo to. Bivšoj da se vratim neću, sa sadašnjom ne znam šta ću. Vrlo nezgodna situacija. Najgore je kad nađeš srodnu dušu pa je izgubiš, sve posle toga nekako nije to to.

foto: Profimedia

Kurir.rs/Ispovesti, Foto: Profimedia

Kurir

Autor: Kurir