NEKA DOBRA ENERGIJA STALNO ULAZI U VAŠ DOM: Uredite ulazna vrata po feng šui pravilima, i ne brinite!

Ulazna vrata jedan su od najbitnijih elemenata u Feng šui praksi. Tu sva pozitivna či energija ulazi u naš dom, zato vrata moraju biti optimalno sređena.

Prostor oko njih i ona sama treba da budu uvek čista, sa puno svetlosti i odgovarajuće boje koju određujemo na osnovu samog položaja vrata. Najbolja su klasična, drvena vrata, nikako klizna, mada mnogi misle da je to samo stvar ukusa. Vrata bi trebalo da se otvaraju na unutra, da sreća ulazi (a ne izlazi) a naspram njih nikako ne treba da stoji ogledalo jer to odmah reflektuje energiju nazad. Ni dvoja vrata ne treba da se sučeljavaju, ali ako je to već tako, poželjno je okačiti kristalni luster (ili neke druge manje kristale) na plafon u prostoru između njih.

Glavna ulazna vrata trebalo bi da gledaju u našem pravcu ličnog rasta ili bar u nekom od preostala tri povoljna pravca. Ako to nije slučaj, problem se može rešiti nošenjem određenih boja ili predmeta svaki put kada prođemo kroz ta vrata.

Ako vrata gledaju prema istoku ili jugoistoku, a to je za nas nepovoljno, treba uvek nositi nešto zlatno. Ako glavna vrata gledaju ka jugu, onaj kome je to nepovoljno treba uz sebe da nosi nešto plavo svaki put kad prođe kroz njih, kao na primer kišobran, fasciklu, torbu, jaknu. Ako su glavna ulazna vrata usmerena prema severu, uz sebe treba da imate neki kristal kako bi se neutralisala negativna energija. Ako su vrata okrenuta ka jugozapadu ili severoistoku, a to su nam nesrećni pravci, potrebno je imati nešto zeleno kada prolazimo kroz njih, a najefikasnije će delovati cveće. A ako su vrata okrenuta prema zapadu ili severozapadu, a među onima smo kojima su ti pravci nepovoljni, tada u rukama ili na sebi treba imati nešto crveno da bi se kontrolisao loš či tih pravaca.



Ukoliko neki nisu pristalice ove metode, uvek se mogu pomoćna vrata ili prozor, koji gledaju u srećnom pravcu, proglasiti glavnim ulazom pozitivne energije i onda taj sektor maksimalno urediti po Feng šui pravilima.

