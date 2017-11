DŽABE VAM TRUD: 7 pitanja na koje vam nijedna žena nikad neće odgovoriti

Postoje tajne koje žene ne bi otkrile nikom, posebno ne svom muškarcu, ni za živu glavu. Ma koliko vi bili zaintirgirani i radoznali i ma koliko taktika upotrebili ne bi li je nagovorili da progovori, žena će biti još veštija. Nema tog trika koji će vam pomoći da je razotkrijete kada su sledeće stvari u pitanju.

Nevinost

Nekada su se žene ponosile svojim devičanstvom, a danas ih je sramota priznati da su još uvek device ili da su nevinost izgubile u dvadesetim godinama.

Broj seksualnih partnera

Mnoge žene skrivaju s koliko su muškaraca imale seksualni odnos i to iz vrlo jednostavnog razloga – ne žele da ih osuđuju i da ljudi misle kako su dobre samo za “jednu stvar”. Mnogi muškarci i žene i dalje osuđuju žene koje su seksualno slobodne.

Kilaža

To je osetljiva tema gotovo za svaku ženu. Bombardovani smo određenim standardima lepote koji se odnose na mršavog i još mršavijeg. Stoga nije čudno da žene ne žele da priznaju da su u srednjoj školi bile bucke kako ne bi bile predmet zadirkivanja.

Ljubav

Misliti kako ne zaslužujete da budete voljeni je duboka tajna koju nije lako priznati, a kamoli glasno izgovoriti. Međutim, neke žene se zaista osećaju kao da ne zaslužuju ljubav. U prošlosti su bile povređene i slomljene, ali to neće priznati partneru kako ga ne bi uplašile i oterale.

Estetska hirurgija

Iako estetska hirurgija u današnje vreme nije retka, malo će žena priznati svom partneru da su se pomoću nje iz ružnog pačeta pretvorile u labuda.

Volim te

Žena nikada neće priznati svom partneru da joj nijedan muškarac pre njega nije rekao “volim te“. I te stvari se dešavaju, ma koliko čudno zvučale. Baš zbog toga i spadaju u duboke ženske tajne.

Nevera

Svoje tajne vezane za neveru čuvaju duboko u sebi. Naravno da žene varaju, nisu svetice, ali žele to da budu u vašim očima, a saznanje o preljubi bi svakako pokvarilo tu idealnu sliku, a možda čak i vašu vezu. One to znaju, baš zato i mudro ćute.

