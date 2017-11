(FOTO) 12 stvari koje niste znali o Melaniji Tramp kao majci: Otkrila najvažniju tajnu roditeljstva!

Kada je njegov otac, Donald Tramp pobedio na predsedničkim izborima u Americi prošle godine, zvanično je objavljeno da Baron Tramp, sin Donalda i Melanije Tramp, neće promeniti adresu i preseliti u Vašington, odnosno Belu kuću. Odluka je bila na Melaniji, koja je odlučila da ostane sa svojim sinom u Njujorku, kako bi mladi naslednik bez ikakvih ometanja završio školsku godinu koju je nešto ranije započeo, piše Stil.

1. Melanija je glavna figura u njegovom životu



Što i nije čudno, s obzirom da znamo koliko je Donald i pre nego što je postao predsednik Amerike bio zauzet raznim biznisima koji su njemu i njegovoj porodici omogućili luksuzan život.



"On nikada nije menjao pelene i meni je to sasvim u redu. To mi nije važno. Jako je važno da dobro upoznate osobu sa kojom delite život i da znate dobro svoje uloge u vašoj vezi."



2. Savršen balans između karijere i roditeljstva



Melanija nije započela svoju karijeru sa nakitom dok Baron nije pošao u školu. Kada je uvidela da ima slobodno vreme, a da to ne ugrožava njen prioritet, a to je njen sin, započela je svoj biznis koji ni u jednom momentu nije bio važniji od porodice.



"Ja sam majka 24/7: to je moj prvi i najvažniji posao. Kada je Baron u školi, imam vremena da se pozabavim nacrtima i sa svim ostalim stvarima vezanim za moj posao."

3. Melanija veruje da je pametno da pustite da vaše dete pogreši



"Mislim da je jako važno da date svom detetu prostora da napravi grešku, u cilju da bi naučio. Greške ti daju krila kasnije u životu. Pustite ih da pogreše s vremena na vreme, tako će naučiti sami da se snađu kada vi ne budete tu da im pomognete."



4. Jezici su jako važni



Još 2008. godine, Melanija je izjavila da njen sin govori engleski, francuski i njen maternji, slovenski jezik. Danas, najbolje govori engleski i slovenski na kom priča sa mnom i mojim roditeljima, odnosno bakom i dekom.



5. Podržava njegovu kreativnost



Čak i kada pravi haos.

"Njegova mašta raste i jako je važno da se neguje. Crta po zidovima u svojoj sobi, a kada ga to prođe, prekrečimo. Jednom se igrao pekara i napisao je na zidu "Baronova pekara" sa šarenim olovkama. Veoma je kreativan, i mislim da ako stalno govorimo svojoj deci NE! pitanje je šta će se desiti sa njihovom kreativnošću.

6. Melanija se strasno basvi humanitarnim radom vezanim za decu



Čak i pre nego što je postala prva dama i majka, Melanija se bavila humanitarnim radom u nekoliko fondacija koje pomažu deci iz celog sveta na različite načine.



7. Srećna je što ima jedno dete



Kada su je pitali da li možda želi još dece, Melanija je rekla "Ne volim da kažem nikad, ali moj život je veoma užurban. Srećni smo i moje ruke su pune sa moja dva momka - sa velikim (Donald Tramp) i mojim malim - sinom Baronom.



8. Kakav otac - takav sin



Kao i njegov otac, Melanija je jednom izjavila kako Baron voli da kreira cele gradove i aerodrome pomoću Lego kockica, i da je nebrojeno puta provela sa njim vreme pomažući mu i igrajući se sa njim.

9. Jednom ga je namazala kavijarom



Melanija je završila na naslovnim stranama pre nekoliko godina kada je otkrila da je na svog sina stavila kremu sa svojim potpisom od kavijara. "Namazala sam ga od glave do pete. Mnogo mu se svidelo!



10. Baron ima mnogo voše od svoje spavaće sobe



Mali princ ima ceo sprat za sebe u Tramp zgradi.



11. Njegovo školovanje košta 46.690$ godišnje



Baron trenutno pohađa peti razred u Vašingtonu i uživa u skupom obrazovanju koje su mu roditelji obezbedili.

12. Ume da sasluša



"Mislim da je najvažnija tajna u roditeljstvu umeti da ih saslušate. Slušam pažljivo šta mi govori, šta ga muči, i šta ga čini uzbuđenim. Jedino tako mogu da ga podržavam i savetujem. Ne namećem mu svoje stavove i ne govorim mu šta mi se sviđa, a šta ne, želim da svoje stavove gradi sam i da postane svoj čovek."

