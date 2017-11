(RECEPTI) IŠČUPAJTE SVE NEGATIVNO IZ DUŠE: Počeo je Božićni post, a uz ovih 10 jela očistite i telo i dušu!

Danas je počeo veliki božićni post. Božićni post ili Mala četrdesetnica traje od 28. novembra do pričešća vernika na božićnoj liturgiji, 7. januara i podrazumeva uzdržavanje od mrsne hrane, ali i loših dela i zlih misli.

Telesni post je uzdržavanje od mrsne hrane ali, kako kaže patrijarh Pavle, postoji i duhovni post koji je razmatranje duhovnog stanja i način da se ono što je negativno iz duše iščupa i na tom mestu posadi ono što je dobro.



1. Kačamak

Potrebno je:

300 gr belog ili žutog kukuruznog brašna,1/2 litre vode, so.

Priprema:

Vodu posoliti i pustiti da provri. Kad voda provri, sipati brašno u tankom mlazu i neprekidno mešati. Dobro skuvan kačamak ne sme da ima grudvice, a kuva se najmanje desetak minuta na jakoj vatri uz neprekidno mešanje drvenom varjačom. Može se jesti sam ili kao prilog uz bilo koje jelo od ribe, riblji paprikaš, sataraš od povrća, sos od paradajza ili prepržen luk.





2. Paprike punjene žitom

Potrebno je:

8 paprika, 200 g bukovače, 500 g pšenice, 3 čena belog luka,100 g paradajza, 300 g praziluka, pola kašičice slatke paprike, bosiljak.

Priprema:

Sitno iseckajte praziluk i bukovače, a paradajz isecite na kockice. Izdinstajte beli luk i slatku papriku, pa dodajte prethodno skuvano i samleveno žito. Dodajte začine po ukusu, malo bosiljka i pripremljenom smesom napunite paprike. Složite ih u pleh za pečenje, prekrijte folijom i pecite 30 minuta na 180 stepeni.

3. Knedle od krompira

Potrebno je:

500 gr krompira, 500 gr brašna, prezle, so.

Priprema:

1/2 kg krompira skuvati sa ljuskom, oguliti i propasirati, posoliti i zamesiti sa brašnom. Dobro izrađeno testo razviti oklagijom, pa ga seći na kvadratiće i spuštati u kipuću slanu vodu. Knedle su skuvane kada počnu da isplivavaju na površinu. Valjati ih u prezle i služiti tople kao prilog (sa ribom recimo).

4. Čorba od povrća

Potrebno je:

1 krompir, 1 šargarepa, 1 glavica crnog luka, 1 paprika, 2 l vode, 1/2 l soka od paradajza, 2 kašike začina, 1 veza peršuna, so.

Priprema:

Očistiti i oprati, zatim sitno iseckati krompir, šargarepu, crni luk i papriku. Naliti vodom i skuvati. Pred kraj dodati sok od paradajza, začin i skloniti sa vatre. Posoliti po ukusu i dodati vezicu seckanog peršuna.

5. Slani krompir

Potrebno je:

2 kg krompira, 1 veća veza peršuna, 2 kašike vegete, so.

Priprema:

Krompir oljuštiti i iseći na kocke. Naliti vodom da ogrezne, pa staviti kašičicu soli i kuvati na tihoj vatri. Kada je kuvan, skloniti sa vatre i umešati sitno iseckan peršun. Jelo možete služiti uz sok od paradajza ili rendani ren.



6. Riblji paprikaš

Potrebno je:

1 kg ribe (som ili smuđ, šaran i kečiga), 3 glavice crnog luka, 4 paprike, 5 paradajza, 1 ljuta papričica, biljni začin, litar i po vode, so.

Priprema:

Sitno iseckani crni luk izdnistati s iseckanim paprikama, paradajzom i ljutom papričicom. Dospe se voda, u koju se ubaci na sitnije komade isečena riba i biljni začin. Posoliti po želji. Paprikaš se kuva na tihoj vatri bez mešanja, samo se povremeno prodrma lonac.

7. Beli pasulj na vodi

Potrebno je:

1/2 kg belog pasulja, 250 g crnog luka, 1 šargarepa, 1 suva paprika, 2 kašike brašna, aleva paprika, so.

Priprema:

Uveče potopiti pasulj u vodu da prenoći. Sutradan ga ocediti, naliti drugom vodom i staviti da provri. Ponovo ga ocediti i naliti vodom koliko da ogrezne. Dodati seckani luk, šargarepu, suvu papriku i kuvati dok se pasulj dobro ne raskuva. Brašno razmutiti u malo vode, dodati malo aleve paprike, pa sve to umešati u pasulj koji vri, dodati soli po ukusu i izmaći jelo sa vatre.



8. Punjene jabuke

Potrebno je:

4 velike kisele jabuke, 100 gr. jezgra oraha, 4 supene kašike meda, supena kašika suvog grožđa.

Priprema:

Jabuke ne treba ljuštiti. Nožem ili kašičicom izvaditi sredinu jabuke vodeći računa da donji deo ostane čitav. Izmrviti orahe i pomešati ih sa suvim grožđem. Ovom smesom napuniti jabuke. Kuvati jabuke (najbolje na pari) 15 minuta. Med se dodaje neposredno pred serviranje.



9. Svetogorska čorba

Potrebno je:

Glave od više vrsta morske ribe, 5-7 glavica crnog luka, 4-5 šargarepa, posna sitna testenina, koren celera, aleva paprika, so, nekoliko zrna bibera, celerov i peršunov list, mirođija.

Priprema:

Riblje glave skuvati sa 2-3 glavice crnog luka, 2-3 šargarepe, korenom celera i nekoliko zrna bibera. U drugom sudu propržiti 3-4 glavice crnog luka i dve šargarepe, isečene na kolutove. Naliti vodom u kojoj se kuvale glave od ribe, prethodno proceđenom. Očistiti meso od kostiju i dodati u čorbu. Posoliti, pobiberiti, a malo aleve paprike dodati direktno u kipuću čorbu. Na kraju dodati testeninu, kratko kuvati i skloniti sa vatre. Posuti seckanim lišćem celera, peršuna i mirođije.

10. Tufahije

Potrebno je:

700 gr jabuka, 500 gr šećera, 1 kesica vanilin šećera, 1/2 l vode, sok od pola limuna.

Za fil:

150 gr šećera,100 gr oraha, 50 gr badema, 50 grama trešanja iz kompota, 1 kesica vanilin šećera, 5 banana, 1 limun.

Priprema:

Za tufahije odabrati vrstu jabuka koja se pri kuvanju ne raspada. Jabuke oprati, oljuštiti, pa kašičicom oštrog vrha ili nožem izvaditi srce i semenke. Pripremljene jabuke staviti u ključalu vodu sa šećerom, vanilin šećerom i limunovim sokom. Kuvati desetak minuta i paziti da se jabuke ne raspadnu.

Kuvane i oceđene jabuke staviti na tacnu, a u vodu u kojoj su se kuvale dodati šećer i sok od limina, pa skuvati gust sirup. Pomešati šećer, vanilin šećer, mlevene orahe, bademe, istruganu koru od limuna i dobro umućene banane. Sve dobro promešati, nafilovati jabuke i preliti ih sirupom. Na kraju, tufahije ukrasiti pireom od banane i po jednom trešnjom iz kompota.

