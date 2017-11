(FOTO) NAŠAO JE ONU PRAVU: Marijan je upoznao svoju ženu uveče, a venčali su se sutradan!

Marijan Vrbančić iz Žibrinovca kod Križevaca otišao je u 10.000 kilometara daleku Manilu, glavni grad Filipina, kako bi se oženio.

On je pre godinu dana upoznao svoju Grejs s kojom se sve vreme dopisivao preko društvenih mreža i shvatio da je ona žena njegovog života. Marijan je u šestoj deceniji života, pre mesec dana seo u avion i otišao po svoju dragu.

"Kada smo došli, to veče smo se upoznali, a sledećeg dana bilo je venčanje. Znači, gotovo do pre samog venčanja nismo se uživo videli, ali to nije bio problem", objasnio je Marijan.

Njih dvoje su kroz dotadašnje razgovore shvatili da su jedno za drugo.

"Kod Grejs mu se najviše sviđa to što, kako kaže, ceni vrednosti porodice i braka. Nije poput naših žena koje bi svekrvu izbacile na ulicu ili samo prigovaraju mužu i očekuju sve na dlanu. Inače su Filipinke puno pažljivije u ophođenju", rekao je novopečeni mladoženja koji tokom života nije nije imao previše sreće s Hrvaticama.

Upravo zato se odlučio da potraži sreću na drugom kraju svijeta. I nije zažalio.

