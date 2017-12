HOROSKOP ZA LJUBAVNU STRAST: Ovaj znak danas pali vatru u svakom srcu

Dnevni horoskop predviđa zavođenje, flert ali i taktičan um koji traga za uspehom, a evo koji znak će iz svake situacije uspeti da izvuče korist, piše Lovesensa.

Sudar Jupitera i Neptuna rođenima u znaku Raka daje magičan uticaj na polje ljubavi, pa će Rakovi danas naročito biti privlačni suprotnom polu. Puni ste samopouzdanja i vaša želja za ljubavnom avanturom privlači romansu iz snova. Uživajte u flertu i prepustite se čaroliji zavođenja. Ipak, zauzetima se danas vraća ljubav iz prošlosti koja vas je više puta povredila.

Nemojte dozvoliti da vas ponovo osvoje lažne emocije, već mu jasno stavite do znanja da ste srećni. Na putu do posla rođene u znaku Raka prati najlepša svetlost zvezda. Danas će šefovi videti jasnu razliku između vas i kolega, a svaki dobar potez biće još jedan plus u karijeri. Jupiter vas podstiče da se više fokusirate na ostvarenje profesionalnih planova, ne propustite takvu priliku.

PROČITAJTE JOŠ:



HOROSKOP ZA VIKEND



ŠTA NAM TAROT KARTA PREDVIĐA ZA DANAS



ČUDESNI RITUAL ZA ISCELJENJE DUŠE I TELA

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir dnevni horoskop za 02.12.2017.

Kurir

Autor: Kurir