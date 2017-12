POSLE 38 GODINA BRAKA, OSTAVIO SVE I OTIŠAO SA STUDENTKINJOM (19)! Bivša žena kaže da je on matora budala, a evo šta kaže nova!

O ovoj aferi bruji ceo grad, i to sa dobrim razlogom! Detalji ovog neverstva zaista su šokantni!

On je bio harizmatičan, društven i ljubazan inženjer, a onda je maja 2015. godine postao i gradonačelnik gradića Bridlingtona u Velikoj Britaniji.

Niko nije bio srećniji i ponosniji od njegove supruge Džeki (63), a svi građani bili su prezadovoljni što ih predstavlja takva veličina od čoveka kao što je Džon Kopsi (63). Džon je sve svoje dužnosti i obaveze izvršavao tačno kao sat, i nikada nije propustio nijednu obavezu. Džeki ga je retko pratila jer se u to vreme oporavljala od tretmana kroz koji je prolazila zbog tumora mozga.

Džon i Džeki bili su u braku 38 godina, i i pre njegove funkcije bili su vrlo uvaženi članovi društva. Imaju i 34-godišnjeg sina, uspešnog u svom poslu.

Džeki je bila strašno ponosna na Džona. Danas više nije. Danas je uništena, ponižena i izdana - tako ona sebe opisuje. Ova žena iza sebe ima skandal koji je izašao van okvira njihovog gradića - o njemu je pričao ceo svet.

Džon je, naime, ostavio Džeki zbog 19-godišnje studentkinje poljoprivrednog fakulteta, Dejsi Tomlinson. Dejzi je mlađa od njega ravno 43 godine ali Džon ne vidi nikakav problem.

"Jedna je stvar nositi se sa činjenicom da vas je muž ostavio zbog mlađe, a sasvim druga kada je druga žena dovoljno mlada da može da vam bude unuka", užasnuta je Džeki.

Vest o tome osvanula je prvo u lokalnim novinama, ali bizarna kakva jeste, ubrzo se proširila svetom.

"On je potpuno prolupao. Ja stvarno nemam drugo objašnjenje za njegovo ponašanje. Prestar je za krizu srednjih godina", kaže Džeki dok prevrće naslovne strane novina koje krase slike njenog muža i njegove nove devojke, dok se ispipavaju kao tinejdžeri. Sada je, kaže, ni kriva ni dužna, predmet podsmeha u gradu.

Džon je otišao od kuće i sada živi sa Dejzi, a oglasio se povodom celog slučaja.

"Presrećni smo, zaljubljeni do ušiju i planiramo brak. Evo, računajte da je ovo zvanična veridba i nemam više šta da dodam", rekao je Džon medijima. Dejzi se složila sa njim.

"Presrećni smo i nije nam jasno zašto je ovaj slučaj podigao toliko prašine. I moji su presrećni - kažu da im je važno samo da sam ja srećna", rekla je mlada Dejzi novinarima.

Inače, ona i Džon upoznali su se na jednom koncertu kada je ona imala svega 17 godina, ali oboje insistiraju da je njihova veza počela tek nedavno, kada je već bila punoletna.

Džeki tvrdi drugačije, i uverava da njihova veza traje dve godine, koliko i poznanstvo.

"Prvo sam mislila da je to obična budalaština zaljubljene klinke, i da će brzo ispariti. Sto puta sam govorila Džonu da ima samo 19 godina u nadi da će se urazumiti i shvatiti da je matora budala. Nemam pojma šta je ona mogla da vidi u njemu. Pitala sam i njega kako mogu da se viđaju, šta oni imaju zajedničko. Rekao mi je da se "baš lepo slažu". Moguće je da se njemu sviđa to što mu ona dozvoljava da joj bude autoritet jer je mlada. A možda je prosto seks u pitanju. Pojma nemam, znam samo da je i naš sin zgrožen i kaže da čak ni on sa 34 godine ne bi izlazio sa 19-godišnjakinjom. Pa čak je i Dejzina majka sa 49 godina premlada za Džona. Sve ovo je van pameti", priča nesrećna Džeki.

Inače, ovo nije njihova prva kriza u braku. Za Džona se udala 1980. godine, posle sedam meseci zabavljanja, ali su se 1992. godine razveli zbog njegovih stalnih neverstava. Pomirili su se 1997. godine, nakon što se Džon razveo od druge žene. Nisu se nikad ponovo zvanično venčali, ali su se smatrali bračnim drugovima.

"Sećam se kada su mi rekli da imam tumor mozga. Džon mi je govorio da će biti uz mene sve vreme. A nije bio nikada, uvek je bio ili na poslu ili sa njom. Onda mi je jednog dana rekao da mu je Dejzi prišla i uštinula ga za zadnjicu, a on je odreagovao "kao džentlmen". Rekla sam mu da mu je sigurno lepo što se dopada tako mladim devojkama i nisam bila ni trunčicu ljubomorna jer mi nije padalo na pamet da između njih nešto može da se desi. A onda su usledili konstantni pozivi i njegovi izlasci i uskoro mi je sve bilo jasno. Čekala sam da prođe, a on mi govorio da je Dejzi "smešna i neće da ga ostavi na miru". Govorio mi je da se kaje što ju je ikada upoznao jer sada ne može da je se reši. Kasnije mi je i Dejzi slala njegove poruke gde joj je govorio koliko je voli i kako želi da ima dete sa njom. Zvao ju je "moja buduća žena"", priseća se Džeki.

A kraj je, kaže, usledio nakon sahrane njihovog zajedničkog prijatelja. Džon ju je uveravao da je afera gotova, ali onda je istrčao ranije sa pogreba i znala je da ide da se vidi sa Dejzi.

"Ujutro sam ustala i rekla sebi: "Džeki, sad je stvarno dosta" i izbacila sam ga napolje", kaže ona.

Kako kaže, nedostaje joj Džon ali zna da bi bila "totalni idiot" kada bi se pomirila sa njim.

"Dobio je mnogo šansi od mene. Nije ih iskoristio. Mator je čovek, morao je da bude pametniji", zaključuje na kraju ona.

