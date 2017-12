ISKUSTVO JEDNE MAME: Mislila je da zna šta majčinstvo donosi, ali ovih 5 promena su je iznenadile!

Moli Trifin, odlučila je da za jedan magazin ispriča kako su neke stvari za koje je mislila da nikada neće biti sposobna da radi, postale njena svakodnevica otkako se ostvarila u ulozi majke.

Iako je prethodno mislila kako ima dovoljno informacija o tome šta majčinstvo donosi, bila je iznenađena promenama koje su se desile u njenom životu.

Nisam više gadljiva



Pre dve godine nisam mogla ni da zamislim da ću svakodnevno nekom brisati nos ili menjati pelene. Ipak, te neprijatne stvari sada stalno radim, ali ih ne doživljavam toliko negativno. Svom sinu Teu redovno perem guzu kada se ukaki.



Zaljubila sam se u njega na prvi pogled



Kada sam bila trudna, ljudi su mi stalno govorili kako ću, kada rodim dete, njega voleti više nego sebe. To mi je zvučalo neverovatno. Bilo mi je teško da poverujem da je moguće biti posvećen nekom drugom biću na taj način. Osim toga, iako sam oduvek želela porodicu, nikada nisam bila standardni tip žene koja je volela da menja pelene i sedi za šporetom. Bila sam skeptična. Međutim, kada mi je babica stavila Tea na grudi, osetila sam neizrecivu ljubav istog trenutka.

Nakon porođaja, i dalje sam izgledala kao da sam u šestom mesecu trudnoće



Svaka majka zna za ovo. To je veoma neprijatno. Znala sam da ću imati višak kilograma nakon porođaja, ali bila sam zatečena činjenicom da sebi bukvalno izgledam kao pecivo u rerni prvih nekoliko nedelja. Materica se širi u trudnoći, pa je potrebno vreme kako bi se sve vratilo na svoje mesto.



Dojenje je jedna od najtežih stvari koje sam ikad uradila



Iako dojenje zvuči kao prirodan i jednostavan proces, meni je bilo veoma naporno. Morala sam da pazim šta jedem i šta nikako ne smem da jedem kako bih imala mleko. Takođe, bilo je teško usklađivati svoje vreme sa detetovom potrebom da jede u određeno vreme. Pored mentalnog stresa, dojenje je fizički iscrpljujuće.



Nisam imala predstavu koliko je zagrljaj divan



Po prirodi sam nežna i volim da se grlim sa svojim suprugom ili psom. Ali ništa nije slično grljenju sa bebom. To je jedini put kada se zaista predate nekome bezuslovno. Kada Teo stavlja ručice oko mog vrata i poljubi me u obraz... savršenstvo!

