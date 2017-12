OVO JE ŠOKIRALO SVET! RODITELJI SE ODREKLI ĆERKE (19) IZ FRAPANTNOG RAZLOGA: Bila je neprestano na internetu, a kada su otkrili razlog, nisu mogli da dođu sebi!

Njih dvoje su se upoznali putem aplikacije za upoznavanje, a devojčica tvrdi da ju je on odmah privukao svojom lepotom. Neprestano su se dopisivali i gledali preko kamere, a onda su odlučili da se upoznaju. Od tada se nisu razdvajali, a onda je došao trenutak da svog izabranika predstavi roditeljima.

Za njih je to bio pravi šok, reakcija je bila burna i zahtevali su od nje da odmah raskine svaku vezu sa njim. Oduzeli su joj i pasoš i naterali je da krene kod psihologa.

Mihaela, s druge strane, nije imala nameru da posluša roditelje, pa je uspela da izvadi novi pasoš i sela u avion za Kanadu.

Kako ih deli 33 godine razlike, mnogi misle da su otac i ćerka, a oni kažu da im to nimalo ne smeta, naprotiv - smešno im je.

"Čim sam mu videla sliku, zaprepastila sam se koliko je lep. Naročito mi se dopao njegov krivi nos, ali i oči su mu predivne. Prvo me je očarao izgledom, a onda i kroz razgovor. Prvi mi je rekao da me voli, a znam da i ja njega volim. Kada je trebalo da se prvi put vidimo, plan mi je bio da samo sednem u avion i odem, a roditeljima ostavim poruku. Ipak, on je insistirao da im uživo kažem svoje planove. Tata je bio naročito besan, pretio je da će me se odreći ako nastavim da se viđam sa Vilijamom. Poslali su me kod psihologa koji se složio sa mojim roditeljima i govorio mi da moram da raskinem tu vezu", priča Mihaela.

Ova devojka ipak nije odustala od plana da poseti Vilijama, i kaže da je par meseci kasnije usledila prosidba.

"Venčanje će uslediti u avgustu ili septembru, a ja ne mogu da dočekam da postanem njegova žena. Znam da sam otišla od kuće na pogrešan način, ali to je bio i jedini način, jer moji roditelji nisu mogli da se pomire sa činjenicom da ću se udati za Vilijama", kaže Mihaela.

"Ne obraćamo pažnju na iščuđavanje okoline, mi se slažemo bolje od svih parova koje znamo. Oboje volimo evropsku hranu, skupa kola i muziku. Srećni smo i jedva čekamo da konačno stupimo u brak", zaključuje ova devojka.

