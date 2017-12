NEPREMOSTIVE RAZLIKE: Volite svog partnera, ali se u ovim stvarima mimoilazite! Veza je tada osuđena na propast!

Ponekad ljubav sama po sebi nije dovoljna. Potrebno je međusobno poštovanje, briga i zajedničke stvari koje će par uvek da veže. Ako te dodirne tačke izostanu, veza će kad tad pući.

Ovo su najčešći znaci da veza neće uspeti:

1. Ne verujete u iste stvari

Teško je biti u vezi s nekim tko ima potpuno drugačija uverenja, očekivanja od života ili ciljeve od vas. Naravno da su kompromis i prilagođavanje mogući, ali pitanje je u kojoj meri je to moguće održavati da bi oba partnera bila zadovoljna. Želite li karijeru ili porodični život?

Ako se u tome razlikujete, zajednička budućnost je vrlo teška i gotovo neostvariva.

Razlike kao što su podrške različitim političkim strankama pa čak i različita religijska opredeljenost mogu da se prevaziđu ako su ljudi dovoljno zreli da poštuju uverenje svog partnera.

2. Shvata vas zdravo za gotovo

Gledate filmove koje je izabrao vaš partner, jedete hranu koju on voli jesti, oblačite decu u odeću za koju znate da će mu se svideti. A on kao da nije ni svestan toga. On jednostavno sve to uzima kao da tako i treba biti i kao da se to podrazumeva. Žena oseća da su njene želje, mišljenja i osećanja nebitni, a ako ih iskaže, često joj se prigovara da dramatizuje.

3. Manjak ili nepostojanje poštovanja

Manjak ili nepostojanje poštovanja među partnerima se može ispoljiti

na mnogo načina, a jedan od njih je i statičnost veze. Ako ste u dugoj vezi, a vaš partner beži od razgovora o braku, vrlo verovatno je to što s vama provodi vikende ili se vidite par puta nedeljno i ne želi više.

Ali, isto tako, može se odraziti i na mnogo gore načine kao što je emotivno ili verbalno zlostavljanje, ili pasivno-agresivni nastup. . Nekad je zlostavljanje direktno i agresivno, i na taj način vas partner zapravo kontroliše. U tim slučajevima veza je osuđena na propast.

4. Partneru nije stalo do vaših potreba

Sve što radite - radite jer to njemu tako odgovara. On očekuje da ćete vi želeti iste stvari koje on želi i uzima, a retko daje. Šta je s vašim potrebama? Kada vas je poslednji put pitao kako ste proveli dan ili se ponudio da ode u kupovinu namirnica koje su vam potrebne?

.5. Uzima, a ništa ne pruža

Od prvog dana se brinete za njegove potrebe, trudili se da mu budete oslonac i pomagali kada je pomoć bila potrebna čak i kada nije tražio. Ali,onda, kada je vama zatrebalo pomoć je izostala.

