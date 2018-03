KADA OVO PRIMETE ISPOD PAZUHA, SRAMOTA IH JE DA KAŽU: Nemojte da ćutite, evo kako da rešite taj problem!

Obično ljudi primete promene ispod pazuha ali ćute od sramote. Međutim, to je potpuno pogrešno. Obratite panju na svoj pazuh i izbegnite neprijatnosti.

Upravo zbog toga što se toliko ćuti, jedna žena odlučila je da progovori i pokaže da ovaj, naizgled bezazleni problem, može da šteti vašem zdravlju ali i samopouzdanju.

"Pre svega bih da napomenem da, dok ovo kucam, pazusi me toliko svrbe i gore da mi dođe da vrištim. Danas je jedan od lošijih dana, i da postoji način da prosto odsečem sebi pazuhe, verujte mi da bih to uradila.

I potpuno sam svesna činjenice da su mi pazusi odvratni. To mi je potpuno jasno - ogromni su, crveni, i puni otečenih čireva. Znam da na njima postoje otvorene rane koje bukvalno zjape. I znam da nekad i smrde. I verujte mi, žao mi je što sam vam ikada priredila takav prizor.

Nisam prljava. Da se ne lažemo, verovatno perem pazuhe mnogo češće nego vi. Koristim sapun za akne, pa blagi sapun, pa maramice. I tako više puta dnevno. Nekad mi se stanje smiri, nekad ne.

I znam da vam je teško da mi gledate pazuhe. Znam jer je i meni samoj gadno. Vi možete da se okrenete i odete, ja to moram da gledam svakog dana. Pokušavam da to krijem, jer znam da ljudi ne žele da vide tečni, crveni haos neprijatnog mirisa ispod mojih ruku. Ali to je moj život.

Da li ste svesni toga da moj verenik nikad nije video moje pazuhe? Da majice na bretele za mene ne postoje van kuće zbog osude ljudi? Da se nekada bukvalno udaram i štipam po pazusima da bih olakšala bol?

Hidradenitis suppurativa je hronična kožna bolest. Moje telo bukvalno napada samo sebe iznutra. I molim se svakog dana da vi ljudi koji to nemate to shvatite. I ne samo da shvatite, već i da imate malo samilosti prema nama koji od ovoga pate. I želim vam da se nikad, nikad ne suočite sa ovakvim problemom. To ne bih poželela ni smrtnom neprijatelju", poručuje autorka ovog teksta, Endi Robinson.

ŠTA JE HIDRADENITIS SUPPARTIVA?

U pitanju je hronično oboljenje kože koje počinje stvaranjem dubokih i upaljenih čvorova koji kasnije prelaze u čireve iz kojih se cedi gnoj. Pacijenti koji od ovoga boluju uglavnom se povlače u sebe i kuću jer bolest prati neugodan izgled i miris kože. Kriju svoju bolest pa zbog toga često padaju u depresiju. Javlja se na prevojima kože, najčešće na pazusima, ali može da se javi i na genitalijama, ispod grudi, na zadnjici i sličnim mestima. Uglavnom se u lakšim slučajevima leči antibioticima, retinoidima i sličnim stvarima, dok ozbiljniji slučajevi zahtevaju odstranjivanje svih sinusnih kanala i džepova.

