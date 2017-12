VAŽNE LEKCIJE LJUBAVI: Kada se vaš partner ovako ponaša u vezi, onda je ON pravi muškarac za vas!

Kada u život žene stigne "taj neko", znaće da je to muškarac kog ne treba da pusti, a pre svega, naučiće je neke stvari koje su do sad možda bile skrivene.

Koja je uopšte definicija prave osobe za nas? To nije ona koja će nam u svemu povlađivati niti koja će nas držati kao kap vode na dlanu. To je ona osoba koja može da nas nešto nauči i pored koje će žena biti svoja, još snažnija i uvek spremna na sve životne izazove.

Naučiće te da budeš jaka

Neće biti problem ako mu kažeš da si tužna ili da te juče razbesneo nekom sitnicom, a ni to da se nećeš slagati sa svime što kaže. To je čovek koji će podneti sve tvoje loše navike i reći će ti da si najlepša žena na svetu, čak i onda kada nemaš ni ‘š’ od šminke na licu, a kosa ti i nije u najboljem stanju. On je ponosan što pored sebe ima jaku ženu i to ga nimalo ne plaši.

Naučiće te da se zauzmeš za sebe

Neće te potcenjivati rečima niti ćeš se pored njega osećati slabija i manje vredna. On će te zapravo podsticati da češće govoriš šta stvarno misliš jer zna da je komunikacija ključ svih odnosa. Tvoje mišljenje ga neće prestrašiti niti će pobeći glavom bez obzira ili se povući jer si ga "povredila". Ne, on te neće ignorisati samo zato da bi ti nabio krivicu. Ako je tvoj stav njemu zastračujuć, onda on, nažalost, nije čovek za tebe.

Naučiće te da voliš sebe

Pokazaće ti razloge zbog kojih bi trebala da voliš delove sebe koje obično ignorišeš ili ne podnosiš jer smatraš da nisu najbolji. On će ti na fizičkom, mentalnom i emocionalnom nivou pokazati da voli sve na tebi i o tebi. U početku mu nećeš verovati da mu se sviđaju tvoje noge koje si uvek smatrala nezgrapnim, ali kasnije ćeš uvideti da su mu stvarno prekrasne.

Nekada znaš biti bezobrazna i zajedljiva, ali on neće dodatno sipati ulje na vatru jer će pokušati da shvati zašto se tako ponašaš. Razumeće da su te ljudi u prošlosti povredili i da još uvek ne možeš da pređeš preko toga.

Naučiće te da dve osobe mogu da se svađaju vikanja i vređanja

Svađe su česte i nužne, ali pokazaće ti da u njima mora biti poštovanja, iskrenosti i puno strpljenja. Naučiće te da je sasvim u redu voleti ga najjače na svetu. Nakon određenog vremena videćeš da si se bojala da mu se potpuno prepustiš zbog situacija koje su se dogodile u prošlim vezama. Nikada nemoj dopustiti da te obuzmu i oslepe iskustva s pogrešnim ljudima. Oni nisu više u tvom životu zbog jako dobrog razloga.

Naučiće te kako da budeš potpuno svoja

Voleće te celu i znaće to da pokaže. Možda mu nećeš verovati, ali stvarno je tako. Budi zahvalna što ti život poslao ovog muškarca jer on nije kao ostali koji se zadovoljavaju površnim odnosima i "polu-vezama". Ovaj čovek zna šta želi i prošao je puno toga. Sve što mu treba jeste žena koja će slaviti njegovu vatru i strast i snažno hodati pored njega. Ni ispred ni iza, već pored.

