IMAM SEKS SA VERENICOM MOG BRATA VEĆ DVE GODINE: Odlepio sam za njom, porodica bi me mrzela da sazna, a evo zašto vara svog budućeg muža!

Mladi muškarac je potražio savet na jednom portalu, jer će uskoro biti kum na venčanju svojeg brata, a istovremeno ima vezu s njegovom budućom suprugom.

"Jako se veselim velikom danu, ali što ako ako sam samo u stanju poricanja? Venčanje je iduće godine na Karibima. Moj brat ima 27 godina, njegova verenica 24, a ja 25 godina. Zajedno su 4 godine.

Oduvek mi se sviđala, a pre dve godine sam shvatio da sam zaljubljen u nju. Naravno, svoja osećanja sam zadržao za sebe. Pre par meseci sam bio napolju sa drugarima i naleteo sam na nju. Družili smo se i uskoro zajedno otišli u drugi kafić. Popili smo par pića i u razgovoru mi je rekla da je njen seksualni život s mojim bratom praktički nepostojeći.

Rekla mi je da ju uzima zdravo za gotovo i da se uopšte ne trudi u seksu zadovoljiti ili bar pokazati neki seksualni interes za nju. Nisam mogao da pomognem sebi, pa sam rekao sam da je predivna i da mi se jako sviđa. Priznala je da se i ja njoj sviđam. Otišli smo u vrt kafića i u roku par minuta smo se ljubili. Jedna stvar je vodila drugoj i uskoro smo otišli u moj stan i nastavili s predigrom, a kasnije i seksom.

Činilo se toliko ispravno, kao da je to - to, osećao sam se živim nakon dugo vremena, a i ona se tako osećala. Nastavili smo da se višamo, seks je fantastičan, ali skrivanje je naporno i teško. Volimo se i sto puta mi je rekla da nikad nije bila toliko srećna. Takođe mi je rekla da smo savršen par, ali da će se ipak udati za mog brata.

Želi da bude sa mnom, ali je itekako svesna kako će reagovati okolina kad bi ljudi saznali što se događa. Naša porodica bi bila upropašćena, a umirem od straha od Božićnih praznika. Strah me je da će me živog pojesti to celo Božićno veselje i radost i da ću na kraju bratu sve priznati", ispričao je svoju priču mladić, a nakon toga mu je kolumnistkinja odgovorila.

"Molim te, probaj da se suzdržiš od ikakvih priznanja budući da nemaš pojma koje sve posledice bi to moglo povući. Nikad ti neće oprostiti, a njegova verenica je jako zbunjena žena. Ako treba, Božić provedi na drugom mestu. Moraš da pronađeš snagu i prekineš aferu i dati im priliku da reše svoje probleme. Problemi koje oni imaju su itekako rešivi, ako postoji volja da se reše. Na kraju krajeva, ona je verena za tvojeg brata i trebala bi mu pružiti priliku da se promeni.

