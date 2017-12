AKO STE TOLIKO NEUMERENO JELI DA SE OSEĆATE UŽASNO LOŠE, POSTOJI LEK! 5 trikova koji očas posla otklanjaju posledice prejedanja

Uvek kada su praznici ne možemo da zaobiđemo bogatu trpezu, te da odolimo svoj toj ukusnoj hrani. Neretko se i toliko prejedemo, da posle ne možemo da dišemo, niti da funkcionišemo normalno.

Uprkos tome što je najbolji savet ne jesti u tolikoj količini, mi ćemo vam ipak dati savet šta da uradite ako do toga dođe. Postoji rešenje, ipak!



1. Nemojte jesti manje nego inače



I to samo zato što se osećate loše zbog svega što ste pojeli dan pre. Dakle, ako ste preterali, drugi dan uvrstite zdrave namirnice u svoj jelovnik. Najbolje je konzumirati nekoliko malih obroka tokom dana koji će vam pomoći da regulište vaše telo. "Ako jedete manje nego inače, to bi ponovo moglo dovesti do prejedanja, jer ćete biti gladni", prenosi britanski "Glamour".



2. Posegnite za smutije



Blendiranahrana, tačnije šejkovi i smutiji, jednostavnija je za probavu pa je ona odličan izbor ako se ne osećate dobro. A budući da su sastavljeni od voća i povrća, oni će vas dobro i rehidrirati.

foto: Profimedia

3. Hidratacija je veoma važna



Voda će podići vašu energiju, zadržati koncentraciju, umanjiti nadutost i isprati višak šećera i soli od dana pre. Zato, uvek imajte flašicu vode pokraj sebe, te je neprestano ispijajte tokom dana.



4. Posegnite za hranom bogatom kalijumom



Baš poput vode, i kalijum će takođe isprati natrijum iz vašeg tela, te vam pomoći da se osećate manje naduto. Posegnite za bananama, spanaćem, avokadom ili lososom.

5. Prirodno zaslađena hrana



Možda zvuči protivrečmo, ali ova hrana će vam pomoći kod šećernog "mamurluka". Konzumacija puno šećera može da vas natera da ga želite još više, no prirodno zaslađena hrana može da vas spreči u tome. Posegnite za voćem ili jogurtom.

(Kurir.rs/Index.hr/Foto: Profimedia)

Kurir

Autor: Kurir