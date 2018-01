Neverovatno efikasan način za kontinuirano gubljenje kilograma bez puno truda i odricanja

Ne morate danonoćno da vežbate u teretani, ali 5-6 puta nedeljno se po sat vremena iznojite kao nikad u životu. Ne morate biti disciplinovani, ali jedite malo i ne preskačite treninge. Ne morate ništa, ali ipak sve morate. Toliko toga su vam rekli i toliko toga je kontradiktorno. Ako ste pokušali da izgubite kilograme, ali ste i dalje gojazni, sigurno niste isprobali metodu koju smo pomno istražili.

Verujem da vam je dosadilo da čitate naslove o čudesnim sredstvima koja garantovano transformišu i najdeblje osobe, i pretvaraju ih u manekene, a vi nikako da skinete svoj višak. Naše istraživanje se odnosilo na ispitivanje baš tih zvučnih reklama tj. proizvoda za koje su pisani tako bombastični naslovi.

Rezultati našeg istraživanja

Nakon tri meseca, koliko je bilo dogovoreno za testiranje, okupili smo ekipu koja je radila na tom projektu. Svako je dobio određeni proizvod da testira i da prati rezultate. Ne možete ni zamisliti oduševljenje kada su kolege počele da se međusobno hvale koliko kilograma su izgubile, i koliko centimetara manje ih ima. Rešenje od kojeg smo najmanje očekivali je pobralo najbolje kritike i najjači aplauz.

Zašto smo baš tome najjače aplaudirali? Samo zato što smo verovali da jedan tako „običan“ proizvod ne može dati očekivano dobar rezultat. Ali prevarili smo se.

Mirko je kao dokaz doneo farmerke koje je nosio pre tri meseca

Ono što je važno kod mnogih preparata za mršavljenje je kontinuirano korišćenje. Zdrava, izbalansirana ishrana, umerena šetnja i korišćenje izabranog proizvoda za mršavljenje su u ovom slučaju dali maksimalne rezultate. Kolega Mirko je dobio zadatak da isproba kremu Slim Excelle.

Dosta smo čitali o njoj pre nego što smo odlučili da je testiramo, ali nismo polagali nade u dobar ishod. Kolega je čak i negodovao, jer je želeo da koristi neko rešenje koje će mu pomoći da skine stomak i 8 kg koje je dobio otkako se oženio.

Svake nedelje je beležio rezultat (kilograme i centimetre). Ono što je zaslužno za delotvornost Slim Excelle kreme je njen prirodan sastav. To je bio jedini kriterijum koji smo imali prilikom odabira proizvoda za testiranje. Nismo želeli da neko od ekipe trpi bilo kakve nuspojeve. Pročitali smo da sadrži kofein koji je očigledno zaslužan za to što se Mirko rešio viška vode nakupljene u telu.

Prema uputstvu je mazao kremu na najkritičnija mesta - stomak i kukove, u njegovom slučaju. Kako je vreme prolazilo, imao je sve više ravan stomak. Centimetri su se postepeno smanjivali. Verujemo da bi proces mršavljenja i skidanja viška bio više primetan da je ovu kremu testirao neko s većim brojem kilograma. Međutim, nama su Mirkova vitka linija i zdrav izgled bili dovoljni da poverujemo da ova krema radi ono što piše na prodajnoj stranici. Njegove farmerke su bile nepobitan dokaz!

Kako Slim Excelle funkcioniše, i zašto u moru preparata za mršavljenje odabrati baš nju?

Velika prednost koju ova krema ima u odnosu na druga sredstva za mršavljenje je jednostavnost korišćenja. Pored toga što se lako koristi, potrebno je izdvojiti jako malo vremena kako bi se utrljala na željena mesta. Samo 2 puta dnevno (ujutro i uveče) se mala količina kreme nanese na problematične delove tela. I to je sva mudrost.

Sve ostalo krema radi sama. To naravno ne znači da možete namazati kremu i otvoriti kutiju keksa koju ćete odbaciti tek kada vidite prazno dno. Pravilna ishrana je uvek poželjna jer bez nje nema rezultata. To i sami znate bez da vam mi to govorimo. Mi nismo pobornici dijeta, ali smo se tokom prethodna 3 meseca hranili zdravo. Jeli smo 3 glavna obroka (nemasno meso, riba, povrće, pirinač) koja nisu sadržavala hleb niti bilo kakva peciva. Pored ta tri obroka smo imali 2 užine. Tada bismo jeli voće i orašaste plodove. To je bio zadatak svih nas. Nije bilo teško ni u jednom trenutku jer niko od nas nije osećao glad.

Što se tiče treninga, svi smo se i pre bavili nečim, osim Mirka koji je voleo samo da ide u duge šetnje. Tu naviku je nastavio i tokom testiranja Slim Excelle kreme. Međutim, kako su kilogrami počeli da mu spadaju i stomak mu je postajao ravniji , Mirko je radio trbušnjake jer mu se prvi put u životu javila želja da ima definisano telo. 3 meseca su taman dovoljan vremenski period da se konkretni rezultati sumiraju. On je slavio baš vidljivu promenu.

Dodatne prednosti Slim Excelle kreme o kojima se manje priča

Kao prvo, verovatno svima važna informacija je cena ove kreme. Iskreno, pristupačna je svima i pakovanje je zaista ekonomično. S obzirom na to da je sasvim mala količina dovoljna za postizanje rezultata, nemate potrebu da svake nedelje kupujete novo pakovanje. Dakle, s njom štedite novac. Druga stvar koju mnogi smatraju manje važnom je osećaj koji se vremenom javi. Kada kilogrami i centimetri krenu silaznom putanjom, osećaj zadovoljstva počinje da raste. Kada je čovek zadovoljan sobom, to je zaista super osećaj!

Zbog svega navedenog je, svi smo se složili, Slim Excelle krema dobila prednost u odnosu na ostale proizvode koje smo testirali. I druge kolege su ostvarile dobre rezultate, ali svi oni su se bavili nekim sportom, išli u teretanu tj. dodatno se aktivirali kako bi podstakli telo da se znoji i više troši. Kolega Mirko je najmanje od svih promenio svoju svakodnevicu. Nije gladovao jer su jedino što nije jeo hleb i kolači. Priznajte, bez njih se i te kako može! Na toliko načina možete spremiti ukusno meso i dodati neki od omiljenih priloga s povrćem. Druga stvar, korišćenje Slim Excelle kreme nije zahtevalo uvođenje treninga. Oni jesu poželjni, ali ne i nužni da bi se vaše telo preoblikovalo.

Savet naše redakcije: put do vitkog tela ne mora biti trnovit

Da li imate 10 minuta dnevno koje biste posvetili samo sebi? I to 5 minuta ujutro i 5 uveče? Naravno da imate! Samo toliko vam je potrebno kako biste naneli Slim Excelle kremu koja će vam pomoći da ubrzate topljenje masnih naslaga koje ste svesno ili nesvesno skupili tokom određenog perioda. Ne treba vam veća motivacija od vašeg izraza lica u ogledalu. Da li ste zadovoljni onime što vidite kada se pogledate? Za već mesec dana biste mogli videti nasmejanu osobu koja je korak bliže ka mršavijem telu. Zato odlučite odmah. Da li je danas dan kada ćete doneti odluku o menjanju izraza lica osobe koja vas gleda iz ogledala? Ako jeste, imamo jedno iznenađenje za vas jer ste se hrabro suočili sa problemom koji mnogi zapuste, i nemaju hrabrosti da počnu sa promenama.

