SUROVA! DEVOJKA (27) OPLELA PO LJUDIMA KOJI PATE ZBOG LJUBAVI: Glupo je trošiti vreme na žaljenje, nastavite sa svojim životom!

Anonimna devojka je bila iskrena kada je napisala kako posmatra ljude koji su doživeli fatalnu ljubav.

Iako se mnogi nisu složili sa njom, ona je ostala pri svom mišljenju.

"Ne razumem kako svi imaju te neke "fatalne" ljubavi, s kim su bili u vezi ili još gore, nisu ništa imali, pa onda pate godinama. Ili još gore, nastavili su sa životom, u novoj su vezi, ali misle još uvek kako bi im bilo s nekim iz prošlosti".

foto: Profimedia

"Imam 27 godina, par veza iza sebe, ali nikad nisam tako patila. Ok, nakon prekida bih bila tužna i razočarana što je propalo, jer kad si u vezi logično je da se trudiš da uspe. Ali sve to loše prođe, nastaviš sa svojim životom, kasnije i oprostiš ako imaš što oprostiti ali jednostavno staviš tačku na to. Nikad se ne pitam što bi bilo da sam nešto drugačije napravila".

foto: Profimedia

"S druge strane imam osećaj da danas ne bih bila ovakva da sve nije ispalo tako kako je. A bolje mi je svakim danom, valjda jer sam starija, bolje shvatam stvari ili nešto drugo. Koliko god sam imala lepih trenutaka nikad mi nije palo na pamet da mi nedostaju ili da bih nešto promenila. Imam jedan život i glupo mi je trošiti ga na žaljenje i vraćanje u prošlost", napisala je ona.

foto: Profimedia

Kurir.rs/Ispovesti, Foto: Profimedia

Kurir

Autor: Kurir