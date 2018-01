POSLE SEKSA SA NJIM NISAM ZNALA DA LI SAM SILOVANA ILI NE: Dovela sam potpunog stranca u krevet, posle pet minuta sam se pokajala!

Jesam li bila silovana? Imala sam masnice na vratu. Postajale su ljubičaste i crne, a prošlo je tek nekoliko sati. Vrat mi je bio jako bolan. Nisam bila sigurna šta se upravo dogodilo i kako treba da se osećam.

Dečko kog sam upoznala na sajtu i s kojim sam veče pre toga otišla na sastanak ostavio me sa nekim nelagodnim osećajem. Bio je to jedan od onih neobaveznih sastanaka, gde se obe strane slažu da će to biti samo seks, bez ičega nakon toga. Bio je zgodan, imao je svietlo plave oči, istaknutu vilicu i isklesano telo – čak malo i presavršeno za moj ukus, ali je, uglavnom, verovatno bio najzgodniji frajer kog sam u životu videla. Nakon 12 godina uzimanja pilula za kontracepciju koje su mi ubile seksualnu želju, napokon sam bila slobodna i htela sam sve. Sa njim sam prvo malo razgovarala o tome šta volim i na suptilan sam se način dotakla dominacije. Ne one dominacije u sado mazo stilu, već više one psihološke – kad ti stavi ruku oko vrata i kaže ti šta da radiš.

On je živeo nekoliko kilometara dalje, pa smo se odvezli u moj stan. Najveći strah koji muškarci imaju kod sastanaka na slepo je taj da devojka uživo neće izgledati kao na profilnim fotografijama, a najveći strah devojaka je taj da će muškarac biti ubica ili silovatelj. Ušli smo u stan, počeli da se ljubimo i nije prošlo mnogo, a odeća je jednostavno krenula dole. Pristala sam da ga zadovoljim oralno i tada su stvari postale čudne. Počeo je da me guši, a zatim da mi grubo gura glavu u svoje međunožje. Oči su mu bile širom otvorene, a mene je bolelo. Bio je ogroman i snažan, a ruke su mu bile mišićave i jake.

"Povređuješ me", ponovo sam mu rekla.

"Da, ali zar to nije uzbudljivo?" upitao me. Njegove su ruke i dalje bile na mom vratu. Ja sam i dalje bila na kolenima. Nisam znala kako da mu odgovorim na to pitanje.

Kako ovog tipa isterati iz kuće? Nisam bila sigurna bi li jednostavno otišao da sam ga to zamolila. Nisam bila sigurna šta bih tačno mogla reći ako me povredi, a ja potom pozovem policiju – ako, naravno, budem živa da ih uopšte mogu pozvati – kako bih objasnila celu situaciju; kako bih im objasnila da sam potpunog stranca pustila u svoj dom i verovala mu da me neće povrediti?

Samo sam htela da završi i ode, kako me ne bi bolelo više od onoga što sam već tada osećala. Opet sam mu ponovila da me boli i pokušala sam da se izvučem, ali me ignorisao. Setila sam se sebe sa 20 godina, kad sam se i dalje borila s onom devojčicom u sebi koja je spavala s dvoje ljudi, a koja je u tom trenutku bila na sastanku s dečkom kog je tek površno poznavala. Sećam se kako mi je pokušao staviti ruku u pantalone i kako sam mu u isto vreme htela da mu dopustim, ali sam ga i odgurnula. Osećaj je bio i dobar i užasan u isto vreme. Nakon trećeg pokušaja je stao i rekao: "Ne moramo to učiniti".

I dalje nisam sigurna kako bih nazvala to što se dogodilo te večeri. Da li je to bilo silovanje ili napad? Neki bi rekli da sam pristala na to. Ali uglavnom, sigurna sam da se tu radi o nečem mnogo gorem od samo "lošeg seksa". Sledećeg jutra mi je vrat bio potpuno crn, plav i ljubičast, prepun masnica. Otvorila sam svoj profil, pronašla njegov i poslala mu poruku. Više mi nije bio onoliko privlačan. "Vrat mi je prepun modrica. Sinoć si me zaista povredio. To nije nimalo kul."

"Oprosti", odgovorio je. Njegov odgovor je bio nedovršen... Kad sam mu htjela odgovoriti – njegov profil, fotografije i poruke su nestali. Ali masnice i modrice su i dalje bile tu.”

