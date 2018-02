JEZIK ZA ZUBE: Ovih 6 rečenica NIKAKO ne izgovarajte na poslu!

Sigurno ne želite da se srozate u očima kolega i šefova, zar ne? Ako je tako, onda nikako nemojte izgovarati ove rečenice na poslu.

Postoje rečenice koje ne bi rebalo da izgovarate na poslu jer ćete zbog njih u očima drugih kolega i šefova, ispasti potpuni negativci, a neke od tih fraza su vam verovatno dobro poznate.



Ove rečenice izbegavajte da izgovarate (barem na glas) kad ste na svom radnom mestu.



Tako to oduvek radimo

Najlakše se izvlačiti na to da stvari jednostavno tako stoje oduvek, ali to samo znači da niste spremni na promene i poboljšanja, već da je zadržavanje trenutnog statusa čak i ako on nije najbolji, vama najprihvatljivija opcija.

foto: profimedia

To nije moja krivica

Ovo je potpuno nedopustivo. Za svaku akciju koju preduzmete bi trebalo da snosite odgovornost, nezavisno od toga da li su posledice koje ta akcija izazove negativne ili pozitivne. Radije u ovakvim situacijama postupite na sledeći način:

"Objasnite šta se dogodilo, držite se činjenica i zatim dopustite šefu i kolegama da sami donose sud o tome ko je kriv, a ko nije", objašnjava Trejvis Bredberi autor knjige "Emocionalna inteligencija".

Ja to ne mogu

Ovu rečenicu verovatno ne želi da čuje nijedan šef. Umesto toga da ga u startu odbijete, probajte da se dogovoriti da li možete umesto da ostanete duže na poslu što vam danas nikako nije odgovaralo, sutra doći ranije ili odraditi koji sat duže tokom vikenda.

To nije moj posao

Poslovi se menjaju i nadograđuju, a oni koji nisu spremni da naprave nešto što možda zaista ne piše u opisu njihovog konkretnog posla samo govore da nisu dovoljno fleksibilni i prilagodljivi nepredviđenim situacijama. Naravno da ne morate da radite dodatan posao koji zaista nije vaš, ali uskočiti i nekome možda nekome pomoći, kao što drugi pomažu vama je sasvim u redu.

Nije fer

Ako izgovorite ovu rečenicu zvučaćete kao razmaženo derište. Tako da je možda bolje da je jednostavno ne izgovarate.



On je lenj i nesposoban

Šta je gore od toga da šefu kažete "ja to ne mogu"? Ako tračarite i govorite ružne stvari o svojim kolegama. U očima bilo koje osobe koja to čuje automatski ćete pasti nisko, a ne želite sigurno dasebe dovedete u situaciju da vas svi mrze i pamte kao tračaru.

foto: profimedia

Kurir.rs/Net.hr, Foto: Profimedia

Kurir

Autor: Kurir