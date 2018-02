NE ZABORAVITE NA MANIKIR: Ova 3 trenda će biti apsolutni HIT ove godine!

Люблю когда клиент тебе доверяет на все 💯 ⠀ Для быстрой записи нажми кнопку «ПОЗВОНИТЬ» в шапке профиля ❗️ К вашим услугам : ▪️Маникюр от 80грн ( классический/комби/ аппаратный) ▪️ Покрытие от 150грн (гель лак/ гель) ▪️ Дизайны от 10 грн ( художественная роспись, градиент, геометрия, инкрустация камнями...) ⠀ #мастер_работает_в_центре_города👏🔥 ⠀ Напоминание о записи придёт каждому на телефон 📞 Мастер @nail_chernivtsi __________________________________ ‼9:00-20:00 __________________________________ Лилиана ☏ +38(050)5491454 ________________________________________ #TOP_nail_chernivtsi #love #my #work #nail #nails #chernivtsi #маникюрЧерновцы #маникюр #минимализм #минимализмнаногтях

A post shared by Ⓛ_ⓜ_Ⓝⓐⓘⓛ ⓜⓐⓢⓣⓔⓡ 💅 (@nail_chernivtsi) on Feb 11, 2018 at 9:36am PST